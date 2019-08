Mexická policie zabila migranta před očima dcery, měla ho za dealera

Ředitel tábora Saltillo pomáhajícího migrantům Alberto Xicotencatl uvedl, že desetičlenná skupina odešla ve středu pozdě v noci s úmyslem proniknout do Spojených států. Necelé dva kilometry od tábora čekala u železniční tratě, až bude kolem projíždět vlak směřující do USA, na který by mohla naskočit.



Na místě je ovšem objevila mexická policie, která se podle španělského listu El País snažila migranty zadržet. Skupina se nicméně dala na útěk a policie ji začala pronásledovat.

Také devětadvacetiletý Tulio se pokusil s osmiletou dcerou uprchnout, policie ho však zastřelila přímo před očima dítěte. Podle Xicotencatla strážníci na místo dorazili s úmyslem zabíjet. Tulio podle agentury AP pocházel z Hondurasu.

Kromě osmileté dívky byla ve skupině také dvouletá holčička, kterou policie při zásahu matce odebrala. Mexická policie má však na celou událost jiný názor. Podle ní strážníci pouze reagovali na fakt, že utíkající muž měl pod oblečením schovanou zbraň, kterou na ně vytáhl a několikrát vystřelil.

Případ má na starost státní zastupitelství státu Coahuila, které uvedlo, že čtyři muži ze skupiny verbálně zaútočili na strážníky po příjezdu. Jeden z nich poté vytáhl zbraň a vypálil několik ran, zatímco ostatní migranti začali rychle prchat. Policisté proto opětovali palbu a střelce zabili.

Zastupitelství podle AP také uvedlo, že na místě zasahovala kromě policie také šestice státních agentů, která v oblasti hledala drogové dealery. Je tedy možné, že si policie skupinu migrantů spletla právě s pašeráky drog a historku o zbrani si po osudné střelbě vymyslela.

Podle Xicotencatla jsou v jeho centru umístěné detektory kovů, aby dovnitř nikdo nepronesl zbraň. Podle něj je vyloučené, aby byl kdokoli z utíkajících migrantů ozbrojený. „Říkají, že měl zbraň, ale lžou. Byl to velmi chudý muž, který neměl peníze na to, aby si koupil střelnou zbraň,“ popsal.

První přestřelka s migranty po několika letech

Dívku, ze které se stal sirotek, předali policisté sociálním pracovníkům, podle kterých je dítě v dobrém fyzickém stavu. Mexické úřady budou případ nadále vyšetřovat kvůli možnému pochybení zasahujících policistů.



Agentura AP poukázala na fakt, že ačkoli mezi mexickou policií a migranty dochází na hranicích s USA často ke střetům, v minulých letech nedošlo k žádným ozbrojeným konfrontacím.

Ačkoli je naskakování na nákladní vlaky nezákonné, v Mexiku jde o běžnou praktiku migrantů směřujících do USA. V uplynulých měsících došlo k několika potyčkám mezi migranty a zaměstnanci soukromých železničních společností.