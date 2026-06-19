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Mexická starostka zinscenovala vlastní únos. Výkupné mělo zakrýt zpronevěry

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  7:41
Starostka mexického města Tenancingo Nancy Nápolesová je podezřelá, že zinscenovala vlastní únos, aby získala výkupné ve výši 40 milionů pesos (zhruba 48,7 milionu korun). Peníze měly podle vyšetřovatelů zakrýt zpronevěry na radnici. Starostka obvinění odmítá a označuje je za politicky motivovaná.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Nápolesová patří ke straně Morena prezidentky Claudie Sheinbaumové, která z boje proti korupci učinila úhelný kámen své politiky.

Podle prokuratury byla Nápolesová předvolána na 9. července k soudu, aby se zodpovídala ze „zinscenování únosu“. Na rozdíl od jejího manžela a švagra, kteří jsou na útěku, na ni nebyl vydán zatykač.

Ozbrojení muži starostku donutili vystoupit z auta a následně ji odvezli. Během zajetí jí vyhrožovali smrtí, pokud nezaplatí zmíněné výkupné. Údajně jí radili, aby si peníze opatřila z prostředků města, pokud takovou částku nemá k dispozici. Starostka tvrdí, že využila chvilky nepozornosti únosců k útěku.

Vyšetřování ale odhalilo nesrovnalosti v této verzi událostí, což vedlo k podezření, že Nápolesová únos fingovala za přispění manžela a švagra, uvádí prokuratura.

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Svá tvrzení opírá o výpovědi tří únosců, kteří již jsou ve vazbě, a také o nahrávky více než 150 telefonních hovorů mezi starostčiným manželem a únosci, v nichž únoscům nabízel v přepočtu necelých 592 tisíc korun.

Starostka města Tenancingo, které leží asi 70 kilometrů jihozápadně od hlavního města, obvinění odmítla. Uvedla, že je připravena spolupracovat s vyšetřovateli, aby skuteční viníci neunikli trestu.

Za fingování únosu hrozí v Mexiku až 16 let za mřížemi.

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