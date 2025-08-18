Mexické drogové kartely rozjely masakry. V jeden den byla vražda každých 85 minut

Podle údajů mexické vlády se jednalo o nejnásilnější den tohoto roku. Jednalo se o jedny z posledních v sérii násilností, které zachvátily mexický stát Sinaloa stát po překvapivém zatčení Ismaela „El Maya“ Zambady, který je podle úřadů dlouholetým vůdcem kartelu Sinaloa, jedné z nejstarších a nejnásilnějších zločineckých organizací v Mexiku. Podle analýzy veřejných údajů, které zanalyzoval server CNN, vzrostl od jeho zatčení počet vražd ve státě o více než 400 procent.
Analýza také odhaluje nesrovnalosti mezi čísly, které shromáždila mexická státní a federální prokuratura a monitorovací organizací Armed Conflict Location & Event Data (ACLED). Mexické úřady v minulosti podhodnocovaly počet obětí během období násilí v této oblasti. Těmto datům nedůvěřují ani americké úřady, uvedl informovaný zdroj.
Zatčení El Maya 25. července 2024 v El Pasu v Texasu vyvolalo podle analytiků vnitřní válku mezi rivalskými frakcemi. Právník El Maya zveřejnil prohlášení Zambady, podle kterého byl vůdce podveden Joaquínem Gazmánem Lopézem, jedním ze synů Prcka Guzmána. Pod falešnou záminkou ho Prcek nalákal do Spojených států, kde se setkání, které mělo původně znamenat příležitost k investici do nemovitostí, změnilo v Zambadovo zatčení v texaském El Pasu. Samotný El Chapo Guzmán měl Zambadu unést a předat americkým úřadům. Oba Guzmánobé nyní činí několika obviněním u okresního soudu v New Yorku a trvají na své nevině.
Pád „El Maya“ vyvolal bezprecedentní násilí
Kvůli rivalitě mezi frakcemi kartelu Sinaloa vypukly po Zambadově zatčení mezi jeho stoupenci, Mayitos, a mezi Chapitos, spojenci Joaquína Guzmána, přezdívaného El Chapo (prcek), intenzivní boje. Konflikt přerušují také neustálé střety mezi menšími frakcemi kartelu Sinaloa. Předtím byly boje mezi frakcemi sporadické, nyní obě strany zesílily své útoky s cílem zmocnit se klíčových území.
„Klamný způsob“, jakým byl vůdce dopaden napjal vztahy mezi frakcemi, vyvolal vlnu odvetných opatření a z Culiacánu učinil hlavní scénu. Něco, „co v žádném jiném mexickém městě nevidíme“, informuje CNN.
Rapidní nárůst vražd zaznamenal ACLED v září roku 2024. Oficiální údaje hlásí čtyři úmrtí denně, tzn. jedno každých šest hodin. Podle ACLED to byly dvě úmrtí denně, tedy jedno každých dvanáct hodin. Výuka ve školách byla na krátkou dobu zrušena a několik měst v Sinaloa se nemohly podílet na oslavě mexického Dne nezávislosti.
Jizvy na celé komunitě
Mnoho podniků a rodinných restaurací bylo donuceno zavřít. „Byly dny, kdy přišel možná jeden zákazník, pokud vůbec... protože lidé v noci nevycházejí, a dodnes to tak je,“ řekla žena, jejíž babička desetiletí provozovala restauraci v Sinaloa. Stejně jako mnoho jiných obyvatel Culiacánu se žena i s rodinou musela přizpůsobit nové situaci, přestřelkám za bílého dne, násilným střetům, hořícím vozidlům v obytných čtvrtích, a zavést si vlastní „večerku“.
„My, občané, jsme se před několika měsíci rozhodli vycházet ven pouze v určitých časech. Zpočátku, mezi zářím a prosincem, to bylo jako dobrovolné pravidlo, protože jste se báli chodit ven. Normálně byly nejnásilnější noci a brzké ráno... ale ve skutečnosti je to tak celý den. Můžete vyjít v poledne a při odchodu ze školy se ocitnout uprostřed přestřelky na hlavní ulici mezi policií, vojáky, mariňáky a ozbrojenci. Prostě tak. To je každodenní realita,“ vysvětlila žena, kterou CNN oslovují jako Soňa kvůli zachování jejího bezpečí.
V květnu bylo nalezeno tělo muže, které viselo z nedalekého mostu, spolu se zprávou zanechanou kartelem. O měsíc později byla poblíž turistické atrakce v Culiacánu nalezena lidská hlava. O dva týdny později bylo několik policistů vážně zraněno při přepadení.
„Pracujeme na tom a do Sinaloy navrátíme mír,“ řekla mexická prezidentka Claudia Scheinbaumová rok po Zambadově zatčení.
„Všude vidíte vojenské konvoje, ale žádná skutečná strategie neexistuje. Jsou oblasti, kde se každý den střílí a úřady dorazí až o několik hodin později. Je to všechno jen na oko. Rádi bychom viděli skutečnou strategii... protože žádná neexistuje,“ myslí si Soňa.
Slabý článek obrany Mexika
Scheinbaumová při příležitosti výročí Zambadova zatčení zdůraznila nutnost spolupráce s americkými úřady. Zároveň varovala před zahraničním vměšováním se do boje proti drogám a násilí spojeným s kartely v Mexiku.
Její komentáře přišly několik dní předtím, než americký prezident Trump podepsal tajnou směrnici, jež podle zprávy New York Times nařizuje Pentagonu použít vojenskou sílu proti určitým kartelům v Latinské Americe, které jeho administrativa označila za zahraniční teroristické organizace. Kartel Sinaloa je jednou z osmi takových zločineckých sítích. Zůstává však nejasné, zda ministerstvo obrany hodlá spolupracovat s mexickými úřady.
Podle ACLED, který zaznamenal pokles úmrtí civilistů, byla Scheinbaumová v prvním roce působení úspěšná ve své snaze potlačit bezprecedentní násilí ve státě. Sinaloa ale bezpochyby zůstává slabým místem bezpečnostní strategie Mexika. Přes 570 civilistů tam bylo zabito v roce 2025. Cílené vraždy bezbranných obětí již překonaly celkový počet zaznamenaný za rok 2024, což naznačuje, že letošní rok bude jedním z nejkrvavějších v historii Sinaloy.