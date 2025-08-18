Mexické drogové kartely rozjely masakry. V jeden den byla vražda každých 85 minut

Autor:
  20:23
Neděle 10. srpna 2025 byla pro mnoho lidí v Mexiku jako každá jiná. Ale v severozápadním státě Sinaloa tak obyčejná nebyla. Ten den byla spáchána jedna vražda každých 85 minut. Sedmnáct lidí zemřelo. O údajích informuje zpravodajství CNN.
Mexická policie dopadla hledaného zločince Ovidia Guzmána, syna nechvalně...

Mexická policie dopadla hledaného zločince Ovidia Guzmána, syna nechvalně proslulého narkobarona Joaquína „El Chapa“ Guzmána. Akce ve státě Sinaloa vedla k násilnostem. (5. ledna 2023) | foto: ČTK

Ismael „El Mayo“ Zambada Garcia spoluzakládal mexický drogový kartel Sinaloa....
Mexická policie dopadla hledaného zločince Ovidia Guzmána, syna nechvalně...
Mexická policie dopadla hledaného zločince Ovidia Guzmána, syna nechvalně...
Mexická policie dopadla hledaného zločince Ovidia Guzmána, syna nechvalně...
27 fotografií

Podle údajů mexické vlády se jednalo o nejnásilnější den tohoto roku. Jednalo se o jedny z posledních v sérii násilností, které zachvátily mexický stát Sinaloa stát po překvapivém zatčení Ismaela „El Maya“ Zambady, který je podle úřadů dlouholetým vůdcem kartelu Sinaloa, jedné z nejstarších a nejnásilnějších zločineckých organizací v Mexiku. Podle analýzy veřejných údajů, které zanalyzoval server CNN, vzrostl od jeho zatčení počet vražd ve státě o více než 400 procent.

Analýza také odhaluje nesrovnalosti mezi čísly, které shromáždila mexická státní a federální prokuratura a monitorovací organizací Armed Conflict Location & Event Data (ACLED). Mexické úřady v minulosti podhodnocovaly počet obětí během období násilí v této oblasti. Těmto datům nedůvěřují ani americké úřady, uvedl informovaný zdroj.

V Texasu chytili drogového bosse Zambadu. Za dopadení vypsali 15 milionů dolarů

Zatčení El Maya 25. července 2024 v El Pasu v Texasu vyvolalo podle analytiků vnitřní válku mezi rivalskými frakcemi. Právník El Maya zveřejnil prohlášení Zambady, podle kterého byl vůdce podveden Joaquínem Gazmánem Lopézem, jedním ze synů Prcka Guzmána. Pod falešnou záminkou ho Prcek nalákal do Spojených států, kde se setkání, které mělo původně znamenat příležitost k investici do nemovitostí, změnilo v Zambadovo zatčení v texaském El Pasu. Samotný El Chapo Guzmán měl Zambadu unést a předat americkým úřadům. Oba Guzmánobé nyní činí několika obviněním u okresního soudu v New Yorku a trvají na své nevině.

Pád „El Maya“ vyvolal bezprecedentní násilí

Kvůli rivalitě mezi frakcemi kartelu Sinaloa vypukly po Zambadově zatčení mezi jeho stoupenci, Mayitos, a mezi Chapitos, spojenci Joaquína Guzmána, přezdívaného El Chapo (prcek), intenzivní boje. Konflikt přerušují také neustálé střety mezi menšími frakcemi kartelu Sinaloa. Předtím byly boje mezi frakcemi sporadické, nyní obě strany zesílily své útoky s cílem zmocnit se klíčových území.

„Klamný způsob“, jakým byl vůdce dopaden napjal vztahy mezi frakcemi, vyvolal vlnu odvetných opatření a z Culiacánu učinil hlavní scénu. Něco, „co v žádném jiném mexickém městě nevidíme“, informuje CNN.

USA zvažují dronové údery na kartely v Mexiku. Ani náhodou, vzkázala prezidentka

Rapidní nárůst vražd zaznamenal ACLED v září roku 2024. Oficiální údaje hlásí čtyři úmrtí denně, tzn. jedno každých šest hodin. Podle ACLED to byly dvě úmrtí denně, tedy jedno každých dvanáct hodin. Výuka ve školách byla na krátkou dobu zrušena a několik měst v Sinaloa se nemohly podílet na oslavě mexického Dne nezávislosti.

Jizvy na celé komunitě

Mnoho podniků a rodinných restaurací bylo donuceno zavřít. „Byly dny, kdy přišel možná jeden zákazník, pokud vůbec... protože lidé v noci nevycházejí, a dodnes to tak je,“ řekla žena, jejíž babička desetiletí provozovala restauraci v Sinaloa. Stejně jako mnoho jiných obyvatel Culiacánu se žena i s rodinou musela přizpůsobit nové situaci, přestřelkám za bílého dne, násilným střetům, hořícím vozidlům v obytných čtvrtích, a zavést si vlastní „večerku“.

„My, občané, jsme se před několika měsíci rozhodli vycházet ven pouze v určitých časech. Zpočátku, mezi zářím a prosincem, to bylo jako dobrovolné pravidlo, protože jste se báli chodit ven. Normálně byly nejnásilnější noci a brzké ráno... ale ve skutečnosti je to tak celý den. Můžete vyjít v poledne a při odchodu ze školy se ocitnout uprostřed přestřelky na hlavní ulici mezi policií, vojáky, mariňáky a ozbrojenci. Prostě tak. To je každodenní realita,“ vysvětlila žena, kterou CNN oslovují jako Soňa kvůli zachování jejího bezpečí.

Nevídané násilí, těla bez hlav. Mexiko sužuje krvavá vnitřní válka frakcí kartelu

V květnu bylo nalezeno tělo muže, které viselo z nedalekého mostu, spolu se zprávou zanechanou kartelem. O měsíc později byla poblíž turistické atrakce v Culiacánu nalezena lidská hlava. O dva týdny později bylo několik policistů vážně zraněno při přepadení.

„Pracujeme na tom a do Sinaloy navrátíme mír,“ řekla mexická prezidentka Claudia Scheinbaumová rok po Zambadově zatčení.

„Všude vidíte vojenské konvoje, ale žádná skutečná strategie neexistuje. Jsou oblasti, kde se každý den střílí a úřady dorazí až o několik hodin později. Je to všechno jen na oko. Rádi bychom viděli skutečnou strategii... protože žádná neexistuje,“ myslí si Soňa.

Slabý článek obrany Mexika

Scheinbaumová při příležitosti výročí Zambadova zatčení zdůraznila nutnost spolupráce s americkými úřady. Zároveň varovala před zahraničním vměšováním se do boje proti drogám a násilí spojeným s kartely v Mexiku.

Migranti čekají na konec Trumpovy éry, raději zůstávají v Mexiku

Její komentáře přišly několik dní předtím, než americký prezident Trump podepsal tajnou směrnici, jež podle zprávy New York Times nařizuje Pentagonu použít vojenskou sílu proti určitým kartelům v Latinské Americe, které jeho administrativa označila za zahraniční teroristické organizace. Kartel Sinaloa je jednou z osmi takových zločineckých sítích. Zůstává však nejasné, zda ministerstvo obrany hodlá spolupracovat s mexickými úřady.

Podle ACLED, který zaznamenal pokles úmrtí civilistů, byla Scheinbaumová v prvním roce působení úspěšná ve své snaze potlačit bezprecedentní násilí ve státě. Sinaloa ale bezpochyby zůstává slabým místem bezpečnostní strategie Mexika. Přes 570 civilistů tam bylo zabito v roce 2025. Cílené vraždy bezbranných obětí již překonaly celkový počet zaznamenaný za rok 2024, což naznačuje, že letošní rok bude jedním z nejkrvavějších v historii Sinaloy.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Pláč u soudu s Jankem Rubešem. Tím videem trpí děti, bědovala restauratérka

Příslibem jednání o smíru skončilo v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 5 první kolo sporu mezi videoblogerem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru metropole. Ženě vadí reportáž, podle které...

Záruky, ústupky, summit s Putinem. Trump a Zelenskyj přibrali do debaty Evropu

Přímý přenos

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijel do Bílého domu, kde jedná s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. K oběma už se připojili i vybraní evropští lídři. Zelenského přijeli podpořit...

18. srpna 2025  18:50,  aktualizováno  21:13

Indie se kvůli Trumpovi sbližuje s Čínou. Selhání USA, radují se v Pekingu

Kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa vhání Indii do náruče Číny. A to i přes jejich vzájemné dlouhodobé soupeřením. Obě země se snaží zlepšit dříve velmi napjaté vztahy, vede je k tomu i...

18. srpna 2025  20:46

Dej nám něco na politiky a máš podmínku, říká Blažek k zadržení Jiřikovského

Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek se na sociální síti X opět vyjádřil k zadržení dárce bitcoinů Tomáše Jiřikovského. Situaci označil za „šeredný příběh“, který připomíná padesátá léta....

18. srpna 2025  20:23

Mexické drogové kartely rozjely masakry. V jeden den byla vražda každých 85 minut

Neděle 10. srpna 2025 byla pro mnoho lidí v Mexiku jako každá jiná. Ale v severozápadním státě Sinaloa tak obyčejná nebyla. Ten den byla spáchána jedna vražda každých 85 minut. Sedmnáct lidí zemřelo....

18. srpna 2025  20:23

Bývalý rektor ČVUT Petráček žaluje prezidenta Pavla kvůli odvolání

Bývalý rektor ČVUT Vojtěch Petráček podal správní žalobu na prezidenta Petra Pavla kvůli svému květnovému odvolání z funkce. Tvrdí, že chce poukázat na nedostatky v legislativě a hledat model, který...

18. srpna 2025  19:53

Zelenskyj si vzal oblek. Bílý dům chtěl „signál pro mír“ a lídr Ukrajiny přání splnil

Bílý dům se údajně ukrajinských představitelů zeptal, zda bude mít prezident Volodymyr Zelenskyj na pondělní schůzce s prezidentem Trumpem v Oválné pracovně oblek. Jeden z Trumpových poradců dokonce...

18. srpna 2025  15:20,  aktualizováno  19:47

Pálí jen slovní salvy. Problémem Evropy je politická slabost jejích neoblíbených lídrů

Premium

Na aljašském Anchorage se pro Evropu, spojence Ukrajiny i Washingtonu, ještě křesla v místnosti nenašla, v Bílém domě už ano. Po páteční schůzce s Putinem sezval Donald Trump k setkání s ukrajinským...

18. srpna 2025  19:36

Chci být silnější než ODS, řekl šéf STAN Rakušan. Vyjel za voliči na pivo

Na zahrádce jihlavské restaurace Buena Vista u piva zahájil v pondělí ministr vnitra Vít Rakušan hlavní část kampaně svého hnutí Starostové a nezávislí před volbami do Sněmovny. „Chci, aby Starostové...

18. srpna 2025  19:22

Trump nevyužil možnost politického a ekonomického tlaku na Rusko, míní Pavel

Prezident Petr Pavel opět odpovídá na dotazy veřejnosti ve čtvrtém díle pořadu Zeptejte se prezidenta. Okomentoval například probíhající kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny. Některé strany se...

18. srpna 2025  14:27,  aktualizováno  18:30

Výbuch chemikálie v pardubické firmě JHV. Pro popáleného letěl vrtulník

V pardubické části Rosice došlo v pondělí k výbuchu chemikálie ve firmě JHV. Podle informací iDNES.cz v podniku prováděla testy externí firma. Jeden ze zraněných utrpěl těžké popáleniny, pro jeho...

18. srpna 2025  18:10,  aktualizováno  18:19

U lesa stále zůstává odpad, hejtman přesto ocenil obec za zvelebování prostoru

Obec Třebnouševes na Jičínsku převzala o víkendu cenu hejtmana za dlouhodobé zvelebování veřejného prostoru, přestože jen před několika měsíci dostala pokutu za černou skládku. Podle kraje o ocenění...

18. srpna 2025  17:06

Zelenskyj se sešel s Kelloggem, Trump před schůzkou v Bílém domě píše o poctě

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se před pondělní ostře sledovanou schůzkou s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem a evropskými lídry v Bílém domě setkal s americkým zmocněncem pro...

18. srpna 2025  16:01,  aktualizováno  16:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.