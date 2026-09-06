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Hnízdo hadů, zlo vítězí. Válka kartelů v Mexiku dělá z žen oběti i vražedkyně

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  16:21
Žena hovoří s příslušníky mexické armády během operace v obci Valle Escondido...

Žena hovoří s příslušníky mexické armády během operace v obci Valle Escondido ve státě Sinaloa. (19. března 2026) | foto: Jose Betanzos / EPA / ProfimediaProfimedia.cz

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Ženy v mexickém státě Sinaloa stále častěji čelí násilí ze strany kartelů, které mezi sebou už dvě léta vedou krvavou válku o moc. Některé se přitom do konfliktu samy zapojují – pracují pro kartely jako náborářky nebo kurýrky, a dokonce se podílejí na zabíjení.

Pro Nadiu Berrellezuovou začala noční můra ve chvíli, kdy její mladší sestra Cecilia zmizela po obědě s přáteli. Téměř o rok později Nadia stále pátrá po stopách a prochází zprávy, fotografie i videa, která by mohla napovědět, co se její sestře stalo.

Jen loni v Sinaloe zavraždili 105 žen, nejvíce za posledních 14 let a téměř dvakrát více než o rok dříve. Dalších 299 žen zmizelo. Do července letošního roku pak Sinaloa opět zaznamenala nejvíce vražd žen v celém Mexiku a policie ve státě evidovala 153 pohřešovaných žen.

Zabitého drogového bosse prozradila přítelkyně. Mexiko nasadilo 10 tisíc vojáků

Nárůst násilí doprovází válka mezi dvěma hlavními frakcemi Sinalojského kartelu – Los Chapitos a La Mayiza, která vypukla v září 2024.

Cecilia zmizela po obědě se třemi přítelkyněmi v Mazatlánu. „Jedna z nich pak odvezla celou skupinu k domu svého přítele. Pouliční kamery tam zachytily, jak Cecilii a jednu z jejích kamarádek spoutali a odvezli autem,“ popsala Nadia deníku The New York Times (NYT).

Nadia se domnívá, že žena, která Cecilii odvezla, pracovala pro jednu z frakcí. Podle ní lákala ženy na slib luxusu, cestování a peněz a předávala je členům kartelu k sexuálnímu vykořisťování. Ženu ale úřady jako podezřelou nevyšetřují. Tvrdí totiž, že ji také unesli a poté propustili.

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Ženy se mohou stát terčem také kvůli tomu, co vědí. Díky vztahům s přáteli, manžely, bratry, šéfy či dalšími lidmi z kartelů mají přístup k informacím o úkrytech vysoce postavených členů, tajných domech nebo místech, kde zločinecké skupiny skladují zbraně a drogy.

Členové kartelů uvedli, že ženy stále častěji unášejí, když mají podezření, že tyto informace předaly úřadům nebo konkurenční frakci.

„Znepřátelené frakce také unášejí, zabíjejí nebo nechávají zmizet manželky, přítelkyně, sestry a matky svých nepřátel, aby se jim pomstily nebo jim poslaly vzkaz,“ řekl jeden z příslušníků kartelu NYT.

Úřady na vlnu zmizení a vražd nestačí a rodiny proto často pátrají po svých blízkých samy. „Je to hnízdo hadů. Hodní lidé jsou v menšině, zlí mají převahu a hodní lidé i úřady se bojí,“ podotýká Nadia.

Nebezpečí hrozí i těm, co hledají pravdu

Šance, že se příbuzní dozvědí pravdu, je mizivá. Mezi lety 2015 a 2026 skončilo odsouzením jen osm procent případů vražd žen. Lidskoprávní organizace upozorňují, že násilí na ženách ustoupilo na seznamu priorit státu do pozadí, což pachatelům usnadňuje jednat beztrestně.

Pátrání po zmizelých může být v Mexiku životu nebezpečné. Podle organizace Human Rights Watch gangsteři loni zabili nejméně osm lidí, kteří hledali své pohřešované blízké. Těch v Mexiku úřady loni evidovaly 130 tisíc, přičemž číslo zahrnuje všechny případy nahlášené od roku 1952.

Pracovní nabídka, pak únos. Hrůzná farma odhalila náborovou praxi kartelů

Válka mezi Los Chapitos a La Mayiza mezitím zásadně změnila život v regionální metropoli Culiacánu. Mrtví se ve městě objevují téměř každý den, po střelbě zůstávají poškozené domy a kvůli bojům mezi oběma frakcemi opakovaně zavírají školy i podniky.

Válka kartelů zároveň proměnila roli žen uvnitř zločineckých skupin. Stovky mužů z kartelů zemřely nebo skončily ve vězení a jejich místa začaly přebírat ženy. Podle členů organizují únosy, dohlížejí na výslechy, rozdávají výplaty a některé z nich se podílejí také na vraždách.

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