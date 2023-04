V Mexiku kvůli turistům trhali rejnokům jedovaté ostny, desítky jich uhynuly

Minulý týden El País zveřejnil video, na němž zaměstnanci radnice na pláži trhají rejnokům jedovaté ostny a pak je vracejí do moře. Jeden z nich k tomu řekl, že to dělají proto, aby se „turisté mohli koupat a bavit a nic se jim nestalo“. Rejnoci se v této části roku stahují do teplých vod u pobřeží, což může přivodit nehodu s koupajícími se lidmi.

Rejnoci nejsou agresivní, ale schovávají se v písku a mohou lidi žahnout, když na ně šlápnou. Při žahnutí přijdou o část ostnu, který jim pak doroste. „Pokud se jim ale osten vytrhne násilím, jako to dělali zaměstnanci radnice, může jim to způsobit vnitřní zranění či dokonce smrt,“ uvedla veterinářka Elsa María Coriaová.

Starosta města Huatabampo v mexické státě Sonora, kde se incident odehrál, už kvůli této kauze odvolal radní pro životní prostředí.

Rejnoci jsou v Mexiku chránění, protože jsou důležití pro rovnováhu ekosystému, uvedl El País.