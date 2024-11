Po kontroverzní reformě se o úřad soudce v Mexiku uchází skoro 50 tisíc lidí

Úřady celkem obdržely 49 398 žádostí, uvádí španělský deník El País. Z nich hodnotící komise vyberou 5 380 jmen, která budou zařazena do slosování. To určí 1 793 kandidátů, kteří se budou v přímě volbě ucházet o některé ze zhruba 880 soudních míst.

Volby se uskuteční 1. června příštího roku. Dalších osm stovek soudců Mexičané vyberou v roce 2027.

Uchazeč o úřad soudce v Mexiku musí mít podle justiční reformy vysokoškolský titul z práv, nejméně pět let praxe v oboru a dobrozdání od pěti sousedů či kolegů. Původní věkovou hranici nejméně 35 let zákonodárci zrušili.

Kontroverzní justiční reforma, díky níž se Mexiko stane první zemí s přímou volbou všech soudců, začala platit letos v září. Navzdory demonstracím i verdiktům několika federálních soudců vyzývajících k zastavení jejího projednávání ji prosadila vláda levicového prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora, jehož 1. října v nejvyšším úřadu vystřídala jeho stranická kolegyně Claudia Sheinbaumová.

Kritici mexické justiční reformy se obávají politizace soudnictví. Tvrdí také, že soudci nebudou nezávislí, což může odradit zahraniční investory. Do funkcí soudců se také podle kritiků nových pravidel mohou dostat lidé s nedostatečnými zkušenostmi v oboru.

López Obrador reformu hájil s tím, že „přiblíží lidu“ soudnictví, které je zkorumpované a kterí podle něj slouží menšinám a organizovanému zločinu. Podle odpůrců však reforma boji s korupcí nepomůže, protože úplatky bují především při policejním vyšetřování a na úrovni prokuratur.

Prezidentka Sheinbaumová označila vysoký zájem Mexičanů o kandidaturu za úspěch reformy. Mexická média poukazují na skutečnost, že počet zaslaných žádostí se velmi zvýšil pár dní před vypršením lhůty. Podle vládních představitelů nárůst způsobila možnost podat kandidaturu elektronicky.

Dosud členy nejvyššího soudu vybírala horní komora parlamentu z kandidátů navržených prezidentem a o soudcích nižších instancí se rozhodovalo v konkurzech.

Justiční reforma také snížila počet členů nejvyššího soudu z 11 na devět a zkrátila jim funkční období na 12 let z dosavadních 15. Nejvyšší soud bude nově rozhodovat na veřejných plenárních zasedáních, jeho členové nebudou moci mít vyšší plat než prezident republiky a po odchodu z funkce nebudou pobírat doživotní penzi. I proto se podle místních médií řada současných soudců do voleb nepřihlásila, protože by pak přišli o tuto rentu.

Reforma také reguluje délku soudních řízení či chrání identitu soudců rozhodujících v závažných kauzách, které se týkají organizovaného zločinu.