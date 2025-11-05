Nepříjemný zážitek prezidentka zažila v úterý místního času v ulicích historického centra mexické metropole, kde mluvila s voliči. Na videu je vidět, jak se k Sheinbaumové přiblížil muž, dotkl se jejího ramena a paže, snažil se ji políbit a také dotknout poprsí. Dalšímu fyzickému kontaktu zabránil člen týmu prezidentky.
Úřady oznámily, že muž byl zadržen. Jeho činy prověřuje oddělení prokuratury, které se specializuje na stíhání sexuálního násilí. Hrozí mu případně trest ve výši jednoho až pěti let vězení. Podle médií, z nichž řada označila situaci za obtěžování, byl dotyčný zřejmě v podnapilém stavu.
Aktivistky za práva žen poukazují, že to, co se stalo Sheinbaumové, mexické ženy zažívají běžně. „Když muž udělá něco takového prezidentce, asi si dokážete představit, co může dít nám všem,“ řekla deníku El País advokátka Diana Luzová Vázquezová. Prezidentku vyzvala, aby se k věci vyjádřila. Prezidentská kancelář však záležitost zatím nekomentovala. Podle údajů šetření mexického statistického úřadu Inegi zhruba 45 procent mexických žen zažilo obtěžování v ulicích.
|
Mexického starostu zastřelili při oslavě Dne mrtvých, vraha zabili na místě
Nechtěný kontakt podle médií vyvolává otázky také o práci ochranné služby hlavy státu. Mexičtí politici, hlavně na místní úrovni, čelí násilí ze strany organizovanému zločinu. Podle mexických médií jen za letošní rok v souvislosti s organizovaným zločinem zemřelo osm starostů.