Mexická prezidentka čelila nechtěným dotykům muže. Chtěl ji i políbit

  11:00
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová čelila při setkání s voliči v mexickém hlavním městě nechtěným dotykům muže, který se ji snažil políbit, píší agentury. Po několika sekundách znemožnil pokračování fyzického kontaktu jeden z členů prezidentčina týmu.

Nepříjemný zážitek prezidentka zažila v úterý místního času v ulicích historického centra mexické metropole, kde mluvila s voliči. Na videu je vidět, jak se k Sheinbaumové přiblížil muž, dotkl se jejího ramena a paže, snažil se ji políbit a také dotknout poprsí. Dalšímu fyzickému kontaktu zabránil člen týmu prezidentky.

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová (3. listopadu 2025)
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová odmítla návrh budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa na přejmenování Mexického zálivu. Sheinbaumová poukázala, že tento název se vyskytuje od roku 1607 a je tak straší než samotné USA. (8. ledna 2025)
Mexická vládní levicová strana Morena oznámila, že její kandidátkou na prezidentku bude bývalá starostka mexické metropole Claudia Sheinbaumová. (6. září 2023)
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová (2. června 2025)
Úřady oznámily, že muž byl zadržen. Jeho činy prověřuje oddělení prokuratury, které se specializuje na stíhání sexuálního násilí. Hrozí mu případně trest ve výši jednoho až pěti let vězení. Podle médií, z nichž řada označila situaci za obtěžování, byl dotyčný zřejmě v podnapilém stavu.

Aktivistky za práva žen poukazují, že to, co se stalo Sheinbaumové, mexické ženy zažívají běžně. „Když muž udělá něco takového prezidentce, asi si dokážete představit, co může dít nám všem,“ řekla deníku El País advokátka Diana Luzová Vázquezová. Prezidentku vyzvala, aby se k věci vyjádřila. Prezidentská kancelář však záležitost zatím nekomentovala. Podle údajů šetření mexického statistického úřadu Inegi zhruba 45 procent mexických žen zažilo obtěžování v ulicích.

Mexického starostu zastřelili při oslavě Dne mrtvých, vraha zabili na místě

Nechtěný kontakt podle médií vyvolává otázky také o práci ochranné služby hlavy státu. Mexičtí politici, hlavně na místní úrovni, čelí násilí ze strany organizovanému zločinu. Podle mexických médií jen za letošní rok v souvislosti s organizovaným zločinem zemřelo osm starostů.

