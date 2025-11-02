Na severozápadě Mexika vzplál po výbuchu obchod, mezi mrtvými jsou i děti

  7:17
Nejméně 23 lidí zemřelo při sobotním požáru v obchodě v centru města Hermosillo na severozápadě Mexika. Podle guvernéra státu Sonora Alfonse Duraza je dalších 11 lidí zraněných. Média uvádějí, že jsou mezi mrtvými čtyři děti. Policie se domnívá, že za výbuchem a následným požárem nebyl úmysl, ale technická závada.
Požár podle webu El Universal vzplál v obchodě Waldo´s po explozi, která uvěznila uvnitř skupinu zákazníků a zaměstnanců. Neštěstí se stalo v 14:00 místního času (22:00 SEČ), kdy bylo na rušné obchodní ulici velké množství lidí.

Na místě zasahovaly týmy hasičů, jimž se podařilo oheň uhasit. Bezpečnostní složky uzavřely okolí tragédie a vyzvaly lidi, aby se oblasti vyhýbali. Někteří zranění byli převezeni do nemocnice s vážnými popáleninami.

Většina obětí se udusila. Při požáru v novém obchodním domě zemřelo přes šedesát lidí

„Pracovní hypotéza je, že šlo o náhodu, a vyšetřování se zaměřuje na transformátor, který byl v obchodě,“ sdělila místní prokuratura.

Prezidentka Claudia Sheinbaumová vyjádřila soustrast obětem a uvedla, že je v kontaktu s guvernérem a že vláda vyšle skupinu lidí na pomoc zraněným a příbuzným obětí.

Milionové město Hermosillo je metropolí státu Sonora a leží asi 1 600 kilometrů severozápadně od hlavního města Mexiko.

Na severozápadě Mexika vzplál po výbuchu obchod, mezi mrtvými jsou i děti

