Na severozápadě Mexika vzplál po výbuchu obchod, mezi mrtvými jsou i děti

Požár podle webu El Universal vzplál v obchodě Waldo´s po explozi, která uvěznila uvnitř skupinu zákazníků a zaměstnanců. Neštěstí se stalo v 14:00 místního času (22:00 SEČ), kdy bylo na rušné obchodní ulici velké množství lidí.
Na místě zasahovaly týmy hasičů, jimž se podařilo oheň uhasit. Bezpečnostní složky uzavřely okolí tragédie a vyzvaly lidi, aby se oblasti vyhýbali. Někteří zranění byli převezeni do nemocnice s vážnými popáleninami.
|
Většina obětí se udusila. Při požáru v novém obchodním domě zemřelo přes šedesát lidí
„Pracovní hypotéza je, že šlo o náhodu, a vyšetřování se zaměřuje na transformátor, který byl v obchodě,“ sdělila místní prokuratura.
Prezidentka Claudia Sheinbaumová vyjádřila soustrast obětem a uvedla, že je v kontaktu s guvernérem a že vláda vyšle skupinu lidí na pomoc zraněným a příbuzným obětí.
Milionové město Hermosillo je metropolí státu Sonora a leží asi 1 600 kilometrů severozápadně od hlavního města Mexiko.
