Zničeny jsou celé vesnice. Povodně v Mexiku vydávají další desítky mrtvých

  18:00
Nejméně 64 mrtvých si podle nové bilance vyžádaly povodně v Mexiku, dalších 65 osob zůstává pohřešovaných. Dosavadní bilance uváděla 47 mrtvých a více než 30 pohřešovaných.
Povodně, které způsobily vydatné srážky, postihly především státy Veracruz, Hidalgo a Puebla. (12. října 2025) | foto: ČTK

Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na místní úřady.

Povodně, které od konce minulého týdne způsobily vydatné srážky, postihly především státy Veracruz, Hidalgo a Puebla. Vzedmuté hladiny řek smetly celé vesnice, strhávaly silnice a mosty, stejně jako domy a automobily, a na několika místech způsobily sesuvy půdy.

Metoda z Beskyd na zadržení vody se šíří po Česku. Jámy oslabí sucho i povodně

V hlavním městě Mexika byly zaznamenány rekordní srážky. Meteorolog Isidro Cano vysvětlil, že intenzivní deště byly způsobeny sezónní změnou a tvorbou mraků, protože teplý a vlhký vzduch z Mexického zálivu stoupá k vrcholkům hor. Studená fronta pohybující se ze severu také zvýšila srážky ve velké části země, dodal expert.

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová uvedla, že do záchranných prací se zapojily tisíce vojáků a také lodi, letadla a vrtulníky, stejně jako záchranářská technika a vozidla.

