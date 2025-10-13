Zničeny jsou celé vesnice. Povodně v Mexiku vydávají další desítky mrtvých

Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na místní úřady.
Povodně, které od konce minulého týdne způsobily vydatné srážky, postihly především státy Veracruz, Hidalgo a Puebla. Vzedmuté hladiny řek smetly celé vesnice, strhávaly silnice a mosty, stejně jako domy a automobily, a na několika místech způsobily sesuvy půdy.
V hlavním městě Mexika byly zaznamenány rekordní srážky. Meteorolog Isidro Cano vysvětlil, že intenzivní deště byly způsobeny sezónní změnou a tvorbou mraků, protože teplý a vlhký vzduch z Mexického zálivu stoupá k vrcholkům hor. Studená fronta pohybující se ze severu také zvýšila srážky ve velké části země, dodal expert.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová uvedla, že do záchranných prací se zapojily tisíce vojáků a také lodi, letadla a vrtulníky, stejně jako záchranářská technika a vozidla.