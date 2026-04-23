Po ztracené ženě pátrali čtyři dny. Na fotkách ze sítí si nebyla vůbec podobná

Autor:
  14:55
Nepřehánějte to s filtry, pokud chcete, aby vás pak jednou našli. Přesně toto poučení s sebou nese zpráva z Mexika, kde silně upravené fotografie zkomplikovaly pátrání po pohřešované ženě. Třicetiletou Grecii Orantesovou se sice podařilo nalézt živou, ale až po čtyřech dnech. A samy úřady filtry označily jako jednu z příčin. Žena to pak schytala i od uživatelů sociálních sítí, když zjistili, že si na fotkách není příliš podobná.

V Mexiku se policii několik dní nedařilo najít pohřešovanou ženu, protože její skutečný vzhled se výrazně lišil od jejích silně upravených fotografií na sociálních sítích. | foto: koláž iDNES David Votruba

Tvář pohřešované se objevila na sloupech po celém městě, jen málokdo by ji však podle nich poznal. Rodina začala třicetilou Grecii Guadalupe Mendozu Orantesovou postrádat 12. dubna. Ztratila se ve městě Ocozocoautla de Espinosa na jihu Mexika.

Čas krásných klonů. Pod náporem filtrů a sociálních sítí se vytrácí individualita

A policie pro identikit použila fotky, které sama žena zveřejnila na sociálních sítích. Přesto se policistům nakonec přihlásil svědek, který prý viděl, jak ženu nějaký ozbrojený muž vtáhl do auta. Do usilovného pátrání se zapojil i mexický úřad pro hledání pohřešovaných osob. Úřady se totiž obávaly, že by její únos mohl souviset s ozbrojeným útokem v baru ve stejné oblasti, který za sebou zanechal čtyři mrtvé.

Po čtyřech dnech se Orantesová našla živá na dálnici, i úřady však upozornily, že silně upravené fotky celou situaci velmi zkomplikovaly. Místo toho, aby usnadnily identifikaci, obrázky občanům ztížily přesné určení totožnosti, což je v takových případech, kdy je rozhodující spolupráce, klíčový faktor, píše také portál El Tiempo.

Už to stačilo. V Mexiku vyhlásili stav nouze kvůli násilí na ženách

Kruté komentáře pak na ženu čekaly na sociálních sítích, kde lidé porovnávali její virtuální a skutečnou podobu. „Jak ji měli najít s fotkami plnými filtrů?“ divili se lidé, zatímco další si dělali legraci, že skutečná Orantesová byla celou dobu doma.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Netanjahuovi vyhovuje válka nízké intenzity, říká Čech, který sloužil v Izraeli

Nejčtenější

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

Úleva pro Ukrajinu. EU definitivně schválila půjčku ve výši 90 miliard eur

Volodymyr Zelenskyj (14. dubna 2026)

Členské státy EU finálně schválily unijní půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč), oznámilo kyperské předsednictví. Maďarsko již ve středu stáhlo svou blokaci a následovala...

23. dubna 2026  13:57,  aktualizováno  15:03

Sklad plastů v Brně vzplál kvůli závadě na osvětlení, škoda činí 60 milionů

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu výrobce plastů. (20. dubna...

Požár skladu plastů v brněnských Přízřenicích způsobila podle hasičů technická závada na osvětlení. Sklad začal hořet v pondělí brzy ráno, hasiči požár zlikvidovali ve středu téměř po 52 hodinách. Na...

23. dubna 2026  15:02

Drtivá většina rodičů chce večeřet bez mobilu, realita je ale jiná, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Společná večeře je pro 85 procent českých rodičů důležitým rituálem. Přesto zhruba třetina z nich v průzkumu z letošního března přiznala, že u jídla mobilní telefon používá, i když jim samotným to...

23. dubna 2026

Po srážce vlaků v Dánsku je pět lidí v kritickém stavu, příčina se vyšetřuje

Čelní srážka dvou vlaků severně od Kodaně si vyžádala sedmnáct zraněných. (23....

Osmnáct zraněných si vyžádala čelní srážka dvou vlaků severně od dánské metropole Kodaně. Stav pěti lidí je kritický. V obou vlacích bylo v době kolize dohromady 38 lidí, uvedly regionální úřady....

23. dubna 2026  9:35,  aktualizováno  14:59

Zřejmě jsem se zbláznil, řekl bývalý ředitel pískovny. Za machinace dostal podmínku

Krajský soud v Brně se začal zabývat věcí prvního z obviněných kvůli pískovně v...

Bývalý jednatel pískovny v brněnských Černovicích Jiří Novotný dostal za přijetí úplatku a ovlivňování zakázek tříletý trest vězení s podmínečným odkladem na pět let. Krajský soud v Brně ve čtvrtek...

23. dubna 2026  9:24,  aktualizováno  14:58

Po ztracené ženě pátrali čtyři dny. Na fotkách ze sítí si nebyla vůbec podobná

V Mexiku se policii několik dní nedařilo najít pohřešovanou ženu, protože její...

Nepřehánějte to s filtry, pokud chcete, aby vás pak jednou našli. Přesně toto poučení s sebou nese zpráva z Mexika, kde silně upravené fotografie zkomplikovaly pátrání po pohřešované ženě....

23. dubna 2026  14:55

Poslanci kývli na smlouvu se Slovenskem o spolupráci zdravotnických záchranářů

Letecká záchranná služba transportuje popáleného muže z Otrokovic. (19. leden...

Poslanci schválili česko-slovenskou smlouvu o spolupráci zdravotnických záchranářů v příhraničních oblastech. Na české straně jde o Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj, na slovenské pak...

23. dubna 2026,  aktualizováno  14:55

S prezidentem se sejdu 8. května, řekl Babiš. Mají řešit účast na summitu NATO

Předseda vlády Andrej Babiš na schůzi vlády, která projedná mimo jiné návrh...

Prezident Pavel se s premiérem Babišem (ANO) sejde 8. května ráno. Termín schůzky, na které mají hovořit o účasti na summitu NATO, oznámil ve čtvrtek Babiš. Prezident reagoval se slovy, že termín...

23. dubna 2026  13:47,  aktualizováno  14:54

Opozice jedná s šéfy televize a rozhlasu. Nestihnu to, napsal Klempíř

Opoziční Starostové a nezávislí (STAN) svolali na čtvrtek odpoledne do Sněmovny...

Opoziční Starostové a nezávislí (STAN) svolali na čtvrtek odpoledne do Sněmovny jednání všech sněmovních stran s řediteli České televize a Českého rozhlasu Hynkem Chudárkem a René Zavoralem. Zaměří...

23. dubna 2026  12:39,  aktualizováno  14:44

Veterináři varují před nebezpečnými výživami, zákaz rozšířili o další výrobky

Kojenecké mléko Happy Mimi s nadlimitním obsahem toxinu cereulid. (23. února...

Státní veterinární správa zakazuje v ČR prodávat 44 mléčných výživ pro kojence od 12 různých výrobců z EU kvůli obsahu nebezpečného toxinu cereulidu. Obchodníci a provozovatelé, kteří mají některou z...

23. dubna 2026  14:29

S Českem zdvojnásobíme obchod, tvrdí Saúdové. Macinka v Rijádu nabízí radary

Český ministr zahraničí Petr Macinka (vlevo) během návštěvy Saúdské Arábie...

Od našeho zpravodaje v Saúdské Arábii Česká delegace vedená ministrem zahraničí Petrem Macinkou jedná v Saúdské Arábii. Po dopoledním byznysovém bloku v Rijádu oznámila první konkrétní cíl. Saúdové chtějí do tří let zdvojnásobit...

23. dubna 2026  13:31,  aktualizováno  15:11

Babiš míří na Kypr. Lídři EU tam budou řešit Blízký východ, Ukrajinu i rozpočet

Český premiér Andrej Babiš (ANO) na summitu EU v Bruselu (19. března 2026)

Od našeho zpravodaje na Kypru Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek odpoledne odletěl na neformální summit Evropské unie do kyperské Nikósie. Kromě aktuální situace kolem války na Blízkém východě i Ukrajině bude jedním z témat i...

23. dubna 2026  14:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.