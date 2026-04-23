Po ztracené ženě pátrali čtyři dny. Na fotkách ze sítí si nebyla vůbec podobná

Tvář pohřešované se objevila na sloupech po celém městě, jen málokdo by ji však podle nich poznal. Rodina začala třicetilou Grecii Guadalupe Mendozu Orantesovou postrádat 12. dubna. Ztratila se ve městě Ocozocoautla de Espinosa na jihu Mexika.
|
Čas krásných klonů. Pod náporem filtrů a sociálních sítí se vytrácí individualita
A policie pro identikit použila fotky, které sama žena zveřejnila na sociálních sítích. Přesto se policistům nakonec přihlásil svědek, který prý viděl, jak ženu nějaký ozbrojený muž vtáhl do auta. Do usilovného pátrání se zapojil i mexický úřad pro hledání pohřešovaných osob. Úřady se totiž obávaly, že by její únos mohl souviset s ozbrojeným útokem v baru ve stejné oblasti, který za sebou zanechal čtyři mrtvé.
Po čtyřech dnech se Orantesová našla živá na dálnici, i úřady však upozornily, že silně upravené fotky celou situaci velmi zkomplikovaly. Místo toho, aby usnadnily identifikaci, obrázky občanům ztížily přesné určení totožnosti, což je v takových případech, kdy je rozhodující spolupráce, klíčový faktor, píše také portál El Tiempo.
|
Už to stačilo. V Mexiku vyhlásili stav nouze kvůli násilí na ženách
Kruté komentáře pak na ženu čekaly na sociálních sítích, kde lidé porovnávali její virtuální a skutečnou podobu. „Jak ji měli najít s fotkami plnými filtrů?“ divili se lidé, zatímco další si dělali legraci, že skutečná Orantesová byla celou dobu doma.