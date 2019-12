Příliš tlustí policisté musí v Mexiku držet dietu, dostávají za to peníze

Scéna na asfaltovaném parkovišti policejních kasáren by se mohla odehrávat kdekoli jinde. Avšak v Mexiku, kde má zhruba 75 procent dospělého obyvatelstva nadváhu či dokonce obezitu, není takový obraz bezvýznamný.



Více než tisíc policistů a policistek z celkových 83 tisíc v metropoli souhlasilo s tím, že se zúčastní programu přísné diety. Má zlepšit jejich zdravotní stav, aby mohli v terénu účinněji zasahovat.

Aby lépe spolkli tuto hořkou pilulku, dostávají měsíčně navíc tisíc pesos (asi 1 250 korun) za to, že se podrobují náročnému cvičení a dietě. Program nazvaný Zdravá policie byl zahájen před třemi měsíci.

„Chceme tím čelit problému, který v Mexiku máme s obezitou a sedavým stylem života,“ vysvětluje instruktor Javier Ramírez. Za ním si několik nejvíce unavených policistů udělalo přestávku v naději, že nám poskytnou rozhovor.

„Chceme, aby policisté byli v dobré kondici, a mohli tak co nejlépe vykonávat svou práci,“ dodává Ramírez.

Míra obezity v Mexiku je podle Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) jednou z nejvyšších v Latinské Americe. Týká se i dětí. V zemi, kde má přes 120 milionů obyvatel, je počet chorob spojených s obezitou a nadváhou alarmující.

One way to define Mexico would be call it as a country that pays its portly police officers to lose weight and get fitter! This is because of an ongoing 'obesity' problem in Mexico & this novel approach could just work!

Take a look with @palkisu pic.twitter.com/AxzkGEMhEN