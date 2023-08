Mexičtí narkos vyrábějí vlastní tanky. Drogovou válku povyšují na novou úroveň

Byla to hezká akce, asi jako když Ukrajinci putovně vystavují trofejní ruskou vojenskou techniku. V tomto případě ale přišla ještě třešinka na dortu, pokud se to tak dá říct, když jsou ukořistěné tanky po potlesku sešrotovány. Stalo se to nedávno v mexickém státě Tamaulipas, tanků bylo 14 a armáda je ukořistila narkokartelům.

Jak je to sofistikované, tak je to občas i muzeálně absurdní: některé tanky mají vepředu obrovský ocelový špičatý kloun podobný tomu, jakým triéry antických Řeků prorážely boky nepřátelských plavidel a potápěly je.