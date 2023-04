Dozorci, kteří v Mexiku nechali uhořet 40 migrantů, prý neměli klíče k celám

„Dveře byly zavřené, protože osoba, která měla klíče, tam nebyla,“ řekl prezident López Obrador. Komentář prezidenta přišel ve stejný den, kdy těla některých migrantů zabitých při požáru byla převezena zpět do jejich domovských zemí. Informovala o tom agentura AP.

Na připomenutí návratu zesnulých se příbuzní obětí shromáždili na letecké základně v hlavním městě Guatemaly. Na počest s sebou přinesli květiny a fotografie.

„Můj synu, má lásko,“ bylo slyšet volání ženského hlasu mezi vzlyky přítomných, když byly rakve vykládány a ukládány do řady a příbuzní k nim směli přistupovat.

Video z bezpečnostní kamery uvnitř centra ukazuje dva dozorce, jak prchají po vypuknutí požáru, který vznikl uvnitř cely poté, co migranti na protest zapálili matraci. Dozorci prchli, aniž by se snažili migrantům jakkoliv pomoci.

V souvislosti s požárem bude čelit trestnímu stíhání šéf mexického Národního institutu pro imigraci. Obžalován bude také další úředník, o něm však nebyly poskytnuty žádné podrobnosti.

V úterý mexická vojenská letadla převezla těla 6 migrantů do Hondurasu a 17 do Guatemaly. Úřady tvrdí, že 19 ze 40 mrtvých pocházelo právě z Guatemaly, ale u nepřevezených dvou těl stále probíhá ověřování jejich totožnosti. 11 dalších Guatemalců je zraněno. Ministr zahraničí této země Mario Búcaro doprovázel těla, která měla být převezena po souši do jejich rodných měst v devíti různých provinciích.

Minulý týden byla převezena některá těla migrantů také do Salvadoru. Celkem bylo zatím do původních zemí vráceno 31 těl zesnulých.