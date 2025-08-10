Trumpův nástup k moci mnohé migranty přinutil zamyslet se nad dalšími kroky. „Po 20. lednu došlo k přehodnocení (jejich) životních plánů. Nyní je pro mnohé otázkou, zda čekat čtyři roky na hranicích, až se změní prezident USA, pokud se tak vůbec stane,“ řekl portálu El País zdravotník z Venezuely Daniel Soto. V mexickém městě Ciudad Juárez, které leží na hranici s USA, poskytuje humanitární pomoc.
I sociální pracovnice Ivonne Lópezová potvrdila, že migranti zvažují buď zůstat ve městě a najmout si tu byt, nebo se úplně vrátit domů. „Právě teď máme asi 30 nebo 40 lidí, kteří čekají na rozhodnutí, zda odejdou, nebo zůstanou. V nejkritičtějších chvílích jich bylo 1138. Všechna přístřeší ve městě jsou na tom podobně“, popsala Lópezová. K 31. červenci bylo v 23 monitorovaných přístřeších v Ciudad Juárez celkem 625 lidí.
Očekáváná krize nenastala
Ciudad Juárez po Trumpově lednové inauguraci zřídilo stany s kapacitou až 2 500 lidí. Reagovalo tak na jeho hrozby obsáhlých deportací. Federální vláda přijala strategii známou jako „Mexiko vás objímá“ určenou pro přijetí repatriovaných Mexičanů.
Očekávaná krize ale nenastala. Ve stanech se vyskytuje denně 30 až 50 lidí. Je tak obsazeno méně než deset procent jejich kapacity. Na místě je víc zaměstnanců federální vlády než navrátilců, podotkl El País.
Trumpova administrativa tlačí na Mexiko, aby bránilo nelegální migraci do USA. Mexico City na to odpovědělo přesunem migrantů směrem od amerických hranic na jih země, ke Guatemale, která byla častým tranzitním bodem pro karavany migrantů.
Ve středu vyšel z jižního města Tapachula pochod přibližně 300 migrantů. Tvrdí, že neputují k hranicím USA, ale do centrální části země. Chtějí svým krokem upozornit na pomalý proces vyřizování žádostí o azyl v Mexiku. Migrantům také vadí nedostatek pracovních míst a dostupného bydlení v nejchudším mexickém sátě Chiapas.
Rozsáhlé zátahy proti migrantům a nepřátelská atmosféra vůči nelegálním příchozím se zdá běžence odrazovat. Americká pohraniční stráž v červenci evidovala jen 4 600 migrantů, kteří překročili hranice. Portál CBS News uvedl, že administrativa předchozího prezidenta Joea Bidena hlásila podobná čísla denně po dobu několika měsíců. Roční údaje naznačují, že pohraniční stráž měla naposledy takovou úroveň průniků migrantů v 60. letech 20. století.