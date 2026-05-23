Mexická metropole se propadá o dva centimetry měsíčně, problémy má i letiště

Autor: ,
  18:25
Některé části mexického hlavního města se propadají o více než dva centimetry měsíčně, uvedl americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) s odkazem na nové měření z vesmíru. Fenomén subsidence, který Mexiko zaznamenává už mnoho desítek let, komplikuje fungování podzemní infrastruktury i stabilitu budov. Mexické úřady se snaží fenoménu čelit různými opatřeními, například čerpáním vody do podzemí.
Západ slunce nad Mexico City | foto: Depositphotos

NASA sledovala propadání mexického hlavního města za použití nového družicového systému NISAR od října loňského roku do letošního ledna. To je období, kdy hlavní město zaznamenává obvykle méně srážek. Podle výsledků pozorování se část města propadala tempem přes dva centimetry za měsíc, rychlost však není ve všech částech metropole stejná.

Subsidenci způsobuje nadměrné využívání podzemních vod a přispívají k ní skladba geologického podloží i váha budov. Mexické hlavní město totiž vzniklo na vysušených jezerech.

V 80. letech se fenomén dotkl městské katedrály, když se jedna ze dvou zvonic začala více propadat a naklánět než druhá, připomněl deník Le Monde.

„Největší obtíže způsobuje to, že propadání není rovnoměrné, jak ukázal případ katedrály,“ uvedl ředitel pro analýzu rizik mexického hlavního města Rafael Marin Cambranis. Podle odhadů radnice se centrum města propadlo o zhruba deset až 15 metrů za jedno století.

Propadání však způsobuje i velké problémy pro fungování kanalizace, metra či jiné podzemní infrastruktury. Týká se také hlavního mezinárodního letiště v mexické metropoli, které se podle záznamů NASA nachází v oblasti, kde je subsidence nejsilnější. Každý rok je tak nutné upravovat plochu dráhy, aby byla použitelná.

Mexické úřady se snaží zavádět opatření, která by dopady propadání města zmírnila. V roce 2025 zahájily program s názvem vodní akupunktura, který spočívá ve vstřikování dešťové vody do podzemí. Úřady si od toho slibují také efektivnější využití dešťové vody.

Další možností, jak zmírnit subsidenci, je podle expertů snížit využívání podzemních vod.

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
