Milenka, střelba z raketometů a úkryt v křoví. Jak dopadli obávaného El Mencha

Samotná operace odstartovala v pátek 20. února. Podle ministra obrany, generála Ricarda Trevilly Treja, vojenské zpravodajství zaměřila důvěrníka jedné z milenek El Mencha, který ji odvezl do pětihvězdičkového komplexu Tapalpa Country Club. Zatímco žena následující den objekt opustila, narkobaron v jedné z luxusních chat zůstal s po zuby vyzbrojenou ochrankou.
Nyní se hraje o budoucnost země. Prezidentka Sheinbaumová potřebuje ukázat sílu nejen kvůli Trumpovi, ale i kvůli blížícímu se mistrovství světa ve fotbale.