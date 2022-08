Do akce na záchranu mexických horníků v zaplaveném dole půjde miniponorka

Mexiko se pokusí poslat dálkově ovládanou miniponorku do uhelného dolu, kde je od minulého týdne uvězněno deset horníků. Záběry, které by stroj měl pořídit, by mohly úřadům pomoci rozhodnout, jestli je možné do zaplaveného dolu poslat potápěče, aniž by se vystavili riziku.