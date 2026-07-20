Nyní šestasedmdesátiletý Zambada v srpnu 2025 souhlasil s přiznáním viny podle obvinění zahrnujícího spiknutí za účelem vydírání a provozování trvalé zločinecké organizace. El Mayo na dohodu přistoupil až poté, co ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že pro něj nebude žádat trest smrti.
Podle ministerstva spravedlnosti soudce Brian Cogan obžalovanému za jeho dlouhodobou roli hlavního lídra zločinecké organizace a za trestné činy související s organizovaným zločinem uložil doživotní vězení bez možnosti podmínečného propuštění.
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„Ismael Zambada Garcia téměř čtyři desetiletí otravoval americké komunity, aby vydělal miliardy dolarů, a nařizoval vraždy všech, kdo mu stáli v cestě. Dnes se tato kapitola definitivně uzavírá,“ uvedl federální prokurátor Joseph Nocella Jr.
Kartel Sinaloa je podle státních zástupců vysoce militarizovaný, s vlastní bezpečnostní jednotkou, která je silně vyzbrojena, a se skupinou nájemných vrahů, takzvaných sicarios. Patří mezi nejstarší organizované kriminální skupiny v Mexiku, její historie sahá do 70. let minulého století. Zambada byl považován za stratéga a obchodníka kartelu a byl zapojen do každodenního chodu organizace.
Kartel Zambada spoluzaložil a vedl s Joaquínem Guzmánem, přezdívaným El Chapo. Ten byl však v roce 2016 zadržen v Mexiku a o rok později vydán do USA. V roce 2019 byl u soudu v New Yorku odsouzen na doživotí za obchod s drogami a plánování vražd.