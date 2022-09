Konec „židovského Tálibánu“ v mexické džungli. Podezírají ho i ze zneužití dětí

O páteční policejní razii v areálu sekty dvacet kilometrů severně od Tapachuly v mexickém státě Chiapas informoval zpravodajský server BBC.

Federální soudce dal mexické policii pokyn, aby zadržela vůdce skupiny Lev Tahor (v překladu z hebrejštiny Čisté srdce) podezřelé ze zneužívání dětí, a zachránila některé členy sekty. Akce byla schválená po několikaměsíčním vyšetřování mexických úřadů, které našly důkazy o páchání trestných činů členy ortodoxního kultu.

Členové náboženské skupiny, založené v roce 1988 Šlomo Helbransem, dodržují přísný režim, prosazují dětské sňatky a udělují tvrdé tresty i za drobné prohřešky. Také vyžadují, aby ženy a dívky od tří let chodily zcela zahalené. I proto si vysloužila označení „židovský Tálibán“.

V areálu sekty pak v pátek zadržela policie celkem 26 členů, mezi nimiž se podle izraelského ministerstva zahraničí nacházeli i Izraelci s dvojím občanstvím, nejčastěji kanadským, americkým a guatemalským.

Pět ze zatčených porušilo imigrační pravidla, čeká je deportace do blíže nespecifikovaných zemí. Mezi zadrženými jsou ale také dva vůdci celého hnutí Lev Tahor. Některým zadrženým hrozí až dvacet let vězení. Další dva členy pak policie ještě stále hledá. Ti údajně opustili areál dva dny před razií.

BBC s odkazem na izraelský zdroj napojený na operaci uvedla, že děti byly od celé skupiny odděleny co nejdříve po začátku razie. Policisté se totiž obávali, že členové skupiny Lev Tahor by se jim v tom pokusili zabránit, a život dětí by tak byl v ohrožení.

Zadržení prozatím zůstávají v Mexiku. Výjimkou je tříletý chlapec, jehož otec Jisrael Amir opustil uskupení již dříve. V pondělí oba odletěli zpět do Izraele, napsal list The Times of Israel.

Nebezpečný kult

Při plánování a provádění operace spolupracovala mexická policie s čtyřčlenným týmem z Izraele, včetně bývalých agentů Mossadu. Samotná operace se dala do pohybu zhruba před dvěma lety, když Jisrael Amir a další příbuzní některých členů skupiny požádali jednoho z bývalých agentů o pomoc.

Celý tým cestoval podle BBC mezi Izraelem a Guatemalou, kde skupina Lev Tahor sídlila v roce 2014. V lednu 2017 zhruba 50 členů náboženského uskupení nelegálně přešlo do Mexika. Usadili se v džungli severně od Tapachuly. Jejich časté přesuny jsou zapříčiněné snahou uprchnout z dosahu vládních agentur a organizací zaměřujících se na péči o děti.

Lev Tahor, čítající asi 350 členů, se v současnosti vyskytuje různě po světě mezi Izraelem, USA, Severní Makedonií, Marokem, Mexikem a Guatemalou. Zhruba 80 členů je stále v Guatemale.

Skupina je často popisována jako ultraortodoxní a izraelským soudem byla prohlášená za „nebezpečný kult“. Její vůdci však soustavně popírají, že by porušovali zákony, a tvrdí, že jsou terčem útoků kvůli svému náboženskému přesvědčení.

Zakládající rabín Šlomo Helbrans, který se později přestěhoval do USA, byl v roce 1994 odsouzen za únos. V roce 2017 se utopil v Mexiku.