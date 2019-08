V mexické džungli kvůli suchu vysychají populární tyrkysové laguny

22:13 , aktualizováno 22:13

V Lakandonském deštném pralese na jihu Mexika vyschlo několik tykrysových lagun, které do oblasti každoročně lákají turisty. Podle odborníků za to může dlouhodobé sucho a zvyšující se teploty. Biologové se snaží přemístit vodní živočichy do míst, kde je ještě stále vody dostatek.