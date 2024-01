Jak fungují narkoantény. Drogové kartely v Mexiku vstoupily do IT byznysu

Mexické drogové skupiny začaly v poslední době diverzifikovat svou činnost i do jiných odvětví, než je obchod s narkotiky. Kartel působící ve státě Michoacán ve středním Mexiku například rozšířil svou působnost do IT služeb. Poskytl asi pěti tisícům místních obyvatel wi-fi připojení, za které si účtuje 20 až 30 dolarů měsíčně. Pokud se někdo zdráhá internet používat, gang mu vyhrožuje smrtí.