Mexický Perníkový táta. Kartely rekrutují studenty chemie pro výrobu drog

V populárním americkém seriálu Breaking Bad (v češtině Perníkový táta) si učitel středoškolské chemie začne přivydělávat výrobou poptávané drogy. Díky svým pokročilým znalostem chemických procesů je jeho produkt nezvykle kvalitní. Jeho pověst k němu přitáhne i pozornost nebezpečných mexických kartelů.

V latinskoamerické zemi se nyní fikce začíná stávat realitou. Zločinecké skupiny na univerzitách hledají studenty chemie, kteří by měli zájem podílet se na výrobě syntetického opioidu známého jako fentanyl, s jehož záplavou se marně snaží bojovat Spojené státy.

Jeden náborář kartelu Sinaloa prozradil listu The New York Times, že rekrutování nových lidí je obsáhlý proces, při kterém „verbíři“ zjišťují o možných spolupracovnících úplně všechno. Mluví s jejich přáteli, rodinou, známými, aby zjistili, zda dotyčný má vůbec potenciál a odvahu přistoupit na nabídku nelegální, rizikové práce. Někdy se dostávají v přestrojení i do kampusu, třeba jako školníci.

Mnozí potenciální rekruti standardy nesplní. „Někteří jsou líní, někteří nejsou moc chytří, někteří příliš mluví,“ uvedl náborář. „Jsme společnost. A společnost investuje do svých nejlepších lidí.“

Velkým lákadlem je vysoká výplata. Jednomu studentovi druhého ročníku na univerzitě nabídli jako vstupní bonus 800 dolarů (přes 19 tisíc korun) a stejnou částku měsíčně, dvojnásobek průměrného platu chemiků v Mexiku. Jeho otec trpí rakovinou a on mu chce pomoci. Chudé poměry byly podnětem i pro mladou ženu z pěti dětí, jejíž matka samoživitelka jako uklízečka pracuje dvanáct hodin denně.

Nabídka, která se neodmítá

Odmítnutí nabídky kriminálních skupin může být nebezpečné. Portál InSight Crime popisuje případ studenta farmaceutické chemie a biologie na Autonomní univerzitě Dolní Kalifornie, kterého zabili tři muži v jeho domě před očima sourozenců, protože nechtěl s kartelem na produkci drog spolupracovat.

Někteří studenti proto raději neprozrazují, že jsou chemici, aby nepřitáhli špatnou pozornost. „Cítíme se méně bezpečně,“ řekl jeden z nich. „Kohokoliv se mohou snažit nabrat a odmítnutí může vést ke smrti.“

Jiní se naopak hlásí na univerzity proto, aby získali znalosti potřebné v drogovém byznysu. Jeden profesor uvedl, že se jej na speciální výrobní techniky ptalo tolik posluchačů, že je přestal učit a namísto toho se je snaží udržet v bezpečí. „Udělají to, i když jim řeknu, ať to nedělají. Ale když už začnou dělat drogy, ať alespoň během toho procesu nezemřou.“

Dostat k drogám více lidí

Kriminální skupiny chtějí prostřednictvím lidí s profesionálními znalostmi posílit svůj lukrativní obchod. Jeden takzvaný „vařič“ sdělil The New York Times, že chtějí učinit drogu silnější a „zaháknout více lidí“.

Sinaloa má však i další ambice. Hodlá využít novou pracovní sílu k tomu, aby syntetizovala takzvaný prekurzor neboli předstupeň konečného stadia chemické látky. Zatímco práce s importovanými prekurzory je poměrně jednoduchá, jejich syntéza od nuly vyžaduje mnohem širší znalosti a dovednosti, podotýká profesor forenzních věd na Loyolské univerzitě v Chicagu James DeFrancesca, který pracoval na americkém protidrogovém úřadu.

Kartel se chce kontrolou nad prekurzory zbavit závislosti na vnějších distribučních sítích, především těch z Číny, které se USA snaží vší silou přetnout a proti nimž zasahuje i větší míře Peking. „Udělalo by to z nás krále Mexika,“ řekl jeden student.

Američané se takového scénáře velmi obávají. „Praktickým důsledkem toho bude jejich schopnost snadněji a rychleji převádět tyto drogy do Spojených států,“ uvedl Todd Robinson, asistent tajemníka amerického Úřadu pro mezinárodní protidrogové záležitosti.