Mexiku se nepodařilo udat prezidentovo letadlo, bude ho pronajímat na svatby

Boeing 787 Dreamliner si v roce 2012 koupil tehdejší prezident Mexika Felipe Calderón. Zbrusu nový stroj si nechal na míru přizpůsobit a vybavil ho širokými koženými sedačkami pro 80 lidí, konferenčním sálem i velkým pokojem s postelí a koupelnou.

Ovšem dříve než si stihl letadlo vyzkoušet, odešel Calderón z funkce. Stroj zdědil jeho nástupce Enrique Peña Nieto. Po něm speciál získal levicově zaměřený prezident Andrés Manuel López Obrador, který se úřadu ujal v roce 2018.

Ten slíbil stroj koupený za 200 milionů dolarů (více než čtyři miliardy korun) prodat, protože ho považuje za symbol zbytečných excesů zkorumpované vlády v zemi bojující s chudobou.

„Takové letadlo neměl ani Obama,“ prohlásil o prezidentském speciálu López Obrador. Sám vystupuje jako skromný politik, který cestuje linkovými spoji.

Od jeho nástupu do funkce se tak mexická vláda marně snažila pro luxusní boeing ve speciální úpravě najít kupce. Ačkoli se podle prezidenta přihlásilo několik zájemců, prodej nakonec nedopadl. Cena za přeměnu na běžné cestovní letadlo s 300 místy by se podle odborníků mohla vyšplhat do milionů a úvahy o této možnosti tudíž také padly.

Neúspěšná tombola

Prezident následně navrhl speciál udat v celostátní tombole. Ta skutečně probíhala během roku 2020 a kromě samotného letadla vláda nabízela i potřebnou údržbu po dobu až dvou let. Ta totiž ročně vyjde na 1,7 milionu dolarů (necelých 40 milionů korun).

Ukázalo se, že v zemi, kde mnoho lidí žije na pokraji chudoby, není o luxusní letadlo velký zájem a tombola se brzy stala terčem internetových vtipů. Jeden lístek navíc vyšel na 25 dolarů (asi 550 korun), což na velkou část mexické populace byla příliš vysoká částka.

López Obrador tak nakonec změnil výhru letadla na výhru v hotovosti. Část výtěžku z více než čtyř milionů prodaných lístků putovala i na boj s pandemií covidu-19, která Mexiko těžce zasáhla.

Oslava v prezidentském speciálu

Pořád však trval problém, co s nechtěným speciálem. Nyní se zdá, že prezident našel konečně odpověď. Oznámil, že ho hodlá pronajímat občanům na svatby, jiné slavnosti nebo firemní setkání. Zmínil třeba populární mexické oslavy patnáctých narozenin, takzvané „quinceañeras“.

„Příjmy z nájmu pokryjí údržbu a další výdaje spojené s letadlem,“ uvedl mexický prezident. Dodal, že si letadlo bude moci pronajmout kdokoliv.

Podle agentury AP López Obrador i poměrně málo cestuje do zahraničí. Podle místního tisku prezident od prosince 2018, kdy se ujal úřadu, vycestoval do ciziny jen třikrát. Čtvrtá cesta ho čeká v červnu, kdy má vyrazit na summit do Los Angeles.