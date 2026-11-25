V předchozím prohlášení mluvčí pobřežní stráže uvedl, že pátrací týmy prozatím na moři našly tři záchranné vesty, záchranný raft a kabinu letadla. Nyní žádné podrobnosti nesdělil.
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Nehoda se stala mezi pobřežním městem Pascagoula a zhruba deset kilometrů vzdáleným ostrovem Horn Island. Z údajů serveru FlightAware vyplývá, že letoun letěl z New Orleans v Louisianě do Fort Myers na Floridě.
Incident vyšetřují Federální úřad pro letectví (FAA) a Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB).