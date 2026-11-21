Zatčení pašeráka drog je zásadním vítězstvím pro kampaň mexické vlády proti největším zločineckým organizacím v zemi, píše deník New YorkTimes. Meza Flores byl jedním z nejmocnějších pašeráků v Sinaloe, kde si konflikt mezi rivalskými odnožemi stejnojmenného kartelu vyžádal tisíce životů a uvrhl tento mexický stát do bezuzdného násilí.
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Mexické ministerstvo obrany v dnešním prohlášení uvedlo, že mexická armáda operaci s cílem zadržet Mezu Florese koordinovala s americkými zpravodajskými službami. Meza Flores se pro USA stal klíčovým terčem. Pozornost amerických bezpečnostních agentur vzbudil tím, že se stal jedním z předních pašeráků fentanylu do země.
Ve městě Guasave v pátek večer zavládl chaos, když armádní jednotky byly při pokusu drogového bosse zatknout napadeny. Uvedla to bezpečnostní agentura státu Sinaloa, která vyzvala obyvatele, aby nevycházeli ven a vyhnuli se hlavní dálnici spojující sever a jih státu.
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Místní média informovala, že na hlavních silnicích hořely nákladní vozy a v několika čtvrtích zazněly výstřely. Na záběrech zveřejněných mexickými televizními stanicemi nad městem kroužily vrtulníky, z nichž jeden zřejmě střílel směrem k zemi.
Poté, co se ozvala střelba, byl ve městě přerušen baseballový zápas. Fanoušci se rychle ukryli v chodbách stadionu, zatímco televizní přenos zachytil hráče, jak utíkají z hřiště. Na dalším videu místní reportér informuje o událostech. Když náhle zazní výstřely, přikrčí se mezi dvěma auty.
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Meza Flores vedl zločineckou skupinu Beltrán Leyva, která byla původně součástí kartelu Sinaloa. Následně založil vlastní skupinu, známou jako Meza-Flores. Organizace má podle amerických úřadů kontrolu nad produkcí a distribucí drog v částech Mexika a pašuje velké množství fentanylu, heroinu, metamfetaminu a marihuany do Spojených států.
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Meza Flores byl poprvé obžalován u federálního soudu ve Washingtonu v roce 2012. V roce 2019 byl znovu obžalován a byl na něj vydán zatykač. Ministerstvo zahraničí vypsalo odměnu až pět milionů dolarů (122,3 milionu Kč) za informace vedoucí k jeho zatčení nebo odsouzení.