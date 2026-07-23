Mexičan, který zemřel při útěku před ICE, byl na dovolené na turistické vízum

Osmadvacetiletý Juan Jairo Coronilla Durán přicestoval ze svého domovského města San Luis de la Paz v mexickém státě Guanajuato do Atlanty v Georgii na návštěvu rodiny a přátel, uvedla Isaret Jeffersová, zakladatelka organizace pro práva zemědělských pracovníků Colectivo Arbol.
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V Georgii strávil tři týdny a poté se vydal na východní pobřeží Floridy, aby si užil tamní pláže. Americké úřady identitu muže nezveřejnily, ale nejmenovaný mexický činitel potvrdil jeho jméno.
Manželka zabitého Yezzika Alamillaová se den po jeho smrti obrátila na Colectivo Arbol, která poskytuje právní poradenství a pomoc pracovníkům v centrální oblasti Floridy. Hledala podporu pro cestu z Mexika do USA a převoz pozůstatků chotě do vlasti. Organizace jí zaplatila letenku a ubytovala ji na tři dny, tedy do pondělí. Od té doby jí pomáhá také mexický konzulát.
„Jeho žena uvedla, že byl ve Spojených státech na turistické vízum. Nechápala, co se stalo,“ řekla Jeffersová. „Nepřijel sem za prací, nepracoval. Byl tu jako turista.“ Podle Jeffersové se Alamillaová domnívá, že její manžel měl velký strach, a právě proto se dal na útěk.
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Muž 14. července cestoval spolu s dalšími třemi osobami ve vozidle, které ráno místního času zastavilo na parkovišti u čerpací stanice ve městě St. Augustine.
Když narazili na agenty ICE a úřadu Vyšetřování vnitřní bezpečnosti (HSI), všichni čtyři se dali na útěk. Jeden z nich při přebíhání rušné silnice vběhl přímo do cesty tahače, uvedla floridská dálniční policie v emailu zaslaném AP. Řidič kamionu zastavil a pokoušel se muži pomoci, dodala.