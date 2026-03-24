Dánové vybírají parlament. Premiérka Frederiksenová usiluje o třetí mandát

Volby vyhlásila minulý měsíc, o několik měsíců dříve, než musela, současná premiérka Frederiksenová. Podle pozorovatelů se tak stalo zjevně v naději, že její rozhodný postoj ve sporu o dánské autonomní území Grónsko, které by americký prezident Donald Trump rád získal pod americkou správu, jí pomůže u voličů.
Výbušniny na ranveje, krevní vaky. Když Trump hrozil, Dánové se v Grónsku chystali
Průzkumy dávají 48leté ministerské předsedkyni za pravdu, Sociální demokracii přisuzují zhruba 20 procent.
Frederiksenová, která stojí v čele dánské vlády od roku 2019 a usiluje o třetí funkční období, je známá také silnou podporou Ukrajiny v její obraně proti ruské invazi a restriktivním přístupem k migraci.
Volební vabank mocné dámy Evropy. Dánská premiérka chce zdanit boháče
Konkurenty Sociální demokracie jsou Socialistická lidová strana, které průzkumy slibují zhruba 13 procent hlasů, středopravicová Liberální strana vedená ministrem obrany Troelsem Lundem Poulsenem (deset procent) či centrističtí Umírnění v čele s ministrem zahraničí a expremiérem Larsem Lökkem Rasmussenem. Z průzkumů rovněž vyplývá, že Rasmussenova strana se zhruba sedmi procenty by mohla být rozhodující silou pro zformování vlády.
I přes spor s USA o Grónsko se volební kampaň podle agentury DPA zaměřila na ceny potravin, pohonných hmot či na budoucnost zemědělství. Pravicoví populisté pak slibovali ještě přísnější přistěhovaleckou politiku.
Frederiksenová se snaží čelit tlaku pravice a poukazovat na možný nárůst migrace v důsledku války v Íránu. Tento měsíc oznámila návrhy, které zahrnují zavedení „nouzové brzdy“ pro udělování azylu a přísnější kontroly zločinců bez povolení k pobytu.
Neočekává se, že by se některá strana přiblížila k získání většiny. Dánský systém poměrného zastoupení obvykle po týdnech vyjednávání vytváří koaliční vlády, tradičně složené z několika stran buď z „červeného bloku“ na levici, nebo z „modrého bloku“ na pravici.
Chtějí zasít rozkol. Dánská rozvědka čeká před volbami vměšování z Ruska i USA
Jednokomorový parlament členské země Evropské unie a NATO má 179 křesel. Z nich 175 patří zákonodárcům samotného Dánska a dvě křesla zástupcům řídce osídleného Grónska a dalšího poloautonomního území království, Faerských ostrovů.