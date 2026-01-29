Do letadla s dánskou premiérkou se dostal cizí muž. Grónské úřady tají podrobnosti

Autor:
  12:32
Dánská premiérka Mette Frederiksenová na konci minulého týdne odcestovala do Grónska, kde se svým tamním protějškem Jensem-Frederikem Nielsenem řešila další kroky, které blíže nespecifikovala. V hlavním městě Nuuk také vyjádřila obyvatelům podporu. Pozornost grónských médií ale upoutala i její cesta zpět. Na té se k premiérce připojil neznámý muž, který neměl na palubě letadla co dělat.
Letadlo, kterým dánská premiérka Mette Frederiksenová přiletěla do Grónska....

Letadlo, kterým dánská premiérka Mette Frederiksenová přiletěla do Grónska. Přivítal ji její tamní protějšek Jens-Frederik Nielsen. (23. ledna 2026) | foto: Reuters

Dánská premiérka Mette Frederiksenová společně s grónským premiérem...
Letadlo s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou přistálo v Grónsku. (23....
Dánská premiérka Mette Frederiksenová vystupuje z letadla. Vítá jí grónský...
Dánská premiérka Mette Frederiksenová společně s grónským premiérem...
78 fotografií

K incidentu došlo v pátek večer, kdy se dánská premiérka Frederiksenová chystala k návratu do země. Podle grónské veřejnoprávní stanice KNR, jež se odkazuje na tři nezávislé anonymní zdroje, se těsně před odletem v příjezdové hale objevil muž, který prohlašoval, že má být na palubě stejného letadla jako premiérka.

Ačkoliv u sebe neměl žádné doklady, ochranka mu umožnila projít kontrolou a poté ho zaměstnanci letiště dovezli až k letadlu. Do něj si muž dovezl zavazadlo a následně začal prohrabávat ta ostatní. Teprve to zalarmovalo personál letadla, který muže z letadla vyvedl a předal policii. Ta muže zadržela.

Trumpův grónský apetit zneklidňuje turisty. S cestou váhají, ostrov chce klid

Po incidentu muselo být na letiště v Nuuku dopraveno nové letadlo a dánská premiérka mohla kolem sobotní třetí hodiny ranní odletět zpět do své země.

Událost vznesla řadu dotazů – především jak k něčemu takovému mohlo vůbec dojít. Státní společnost Greenland Airports, jež spravuje tamní letiště, potvrdila, že k incidentu došlo, nicméně více se vyjádřit odmítla a odkázala na policii.

Překvapení před dánskou ambasádou v USA. Ručně psaný vzkaz dojal pracovníky

Ta v e-mailu grónské KNR sdělila, že se případem zabývá, ale že událost více komentovat nebude. Společnost Trafikstyrelsen, která spadá pod dánské ministerstvo dopravy a stará se o bezpečnost leteckého a železničního cestování, vypověděla, že od Greenland Airports obdržela hlášení o incidentu, ale že bližší informace sdělit nemůže. Kancelář premiérky se k události taktéž nevyjádřila.

Frederiksenová navštívila Grónsko minulý pátek a uvedla, že společně s tamním premiérem Jensem-Frederikem Nielsenem připravují další kroky. Jaké, blíže nespecifikovala. Novinářům při návštěvě Nuuku řekla, že je důležité v aktuální vážné situaci stát při sobě a že má Grónsko její podporu.

Grónsko je klíč k Arktidě. Partie o největší ostrov světa bude pokračovat

Grónsko se v posledních týdnech stalo předmětem zájmu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten se nechal slyšet, že Spojené státy Grónsko potřebují nejen pro svoji bezpečnost, ale i pro bezpečnost celého světa a žádná jiná země na světě nedokáže Grónsko ochránit.

Dánsko, pod nějž Grónsko spadá jakožto autonomní území, se proti Trumpovým výrokům opakovaně ohradilo. Frederiksenová prezidenta USA vyzvala, aby s hrozbami anexí přestal. Ani Gróňané by se nechtěli stát součástí USA, vyplývá z průzkumu společnosti Verian z ledna 2025, kdy Trump krátce po svém zvolení vyjádřil podobné úmysly. Na 85 procent populace tehdy vyjádřilo svou nevoli.

23. ledna 2026
Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Rusko přišlo o 1,2 milionu vojáků, tvrdí zpráva. Kreml hrozivou bilanci odmítá

Mrtví vojáci po ukrajinském úderu ve vojenském výcvikovém prostoru u okupované...

Zpráva washingtonského Střediska pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) uvádí, že Rusko od rozpoutání války proti Ukrajině v únoru 2022 přišlo o 1,2 milionu vojáků. To je více než kterákoli...

Po razii na černošickém úřadu obvinili 16 lidí, případ se týká řidičáků

Policie zasahuje v budově pražského pracoviště Městského úřadu Černošice. (28....

Policie po středečním zásahu na pražské pobočce Městského úřadu Černošice obvinila 16 lidí. Viní je z účasti na organizované skupině, některé také ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí...

29. ledna 2026  13:01,  aktualizováno  13:25

Další evropský lídr v Číně. Prohlubme vztahy, vyzval Starmer při setkání se Sim

Britský premiér Keir Starmer se při návštěvě Číny setkal s čínským prezidentem...

Britský premiér Keir Starmer při setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Pekingu vyzval k prohloubení vztahů mezi oběma zeměmi a uvedl, že svět zažívá náročné časy. Podobně se vyjádřil Si,...

29. ledna 2026  9:13,  aktualizováno  13:17

Nákup stíhaček F-35 musí pokračovat, řekl Babiš. Chce ale vylepšit podmínky smlouvy

Letoun F-35A Lightning II amerických vzdušných sil

Projekt nákupu amerických stíhaček F-35 pro českou armádu je v takovém stadiu, že musí pokračovat, řekl novinářům premiér Andrej Babiš (ANO) po čtvrteční návštěvě čáslavské letecké základny. Chce ale...

29. ledna 2026  9:45,  aktualizováno  13:13

Zařazujete vyšší rychlostní stupeň při ohýbání pravidel, vytkl vládě Rakušan

Přímý přenos
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Vít Rakušan (Starostové). (29....

Poslanecká sněmovna začala na mimořádné schůzi, kterou vyvolala koalice ANO, SPD a Motoristů, jednat o nahrazení služebního zákona zákonem o státních zaměstnancích. Nová vládní koalice chce usnadnit...

29. ledna 2026  5:52,  aktualizováno  13:01

Do letadla s dánskou premiérkou se dostal cizí muž. Grónské úřady tají podrobnosti

Letadlo, kterým dánská premiérka Mette Frederiksenová přiletěla do Grónska....

Dánská premiérka Mette Frederiksenová na konci minulého týdne odcestovala do Grónska, kde se svým tamním protějškem Jensem-Frederikem Nielsenem řešila další kroky, které blíže nespecifikovala. V...

29. ledna 2026  12:32

Macinka si nejspíš neuvědomil, s kým komunikuje, říká Zahradil

Hostem pořadu Rozstřel je Jan Zahradil, expert Motoristů sobě na zahraniční...

Žádné vydírání, ale klasická zákulisní politická komunikace. Tak zveřejněné esemesky mezi ministrem zahraniční Macinkou a týmem prezidenta Pavla popisuje bývalý europoslanec Jan Zahradil, který má...

29. ledna 2026  12:31

Gang pašoval léky na výrobu drog, pomáhala i matka hlavního organizátora

Z pašování léků a chemikálií pro výrobu pervitinu převážně z Polska obžalovala...

Z pašování léků a chemikálií pro výrobu pervitinu převážně z Polska obžalovala liberecká státní zástupkyně 11 lidí, deset z nich skončilo ve vazbě. Některým hrozí od osmi do 18 let vězení. V...

29. ledna 2026  12:31

Unikát zbraňové amnestie. To se jen tak nevidí, překvapil policii německý samopal

Na Chomutovsku někdo při zbraňové amnestii odevzdal samopal německé výroby...

Hodně nečekaný kousek se dostal do rukou policistů na Chomutovsku při aktuální zbraňové amnestii. Někdo jim přinesl na služebnu ojedinělý samopal německé výroby z první poloviny minulého století...

29. ledna 2026  12:22

Ceny Anděl 2026

Promofotografie k Cenám Anděl Coca-Cola

Letošní předávání Cen Anděl za nejlepší hudební počiny v uplynulém roce bude v pořadí už 35. Slavnostní večer proběhne v sobotu 11. dubna na pražském Výstavišti, vysílat ho bude ČT1 a také platforma...

29. ledna 2026  12:15

Bílý buk přežívá bez chlorofylu třicet let. Vědci přišli s možným vysvětlením

Bílý buk v Moravském krasu, který postrádá chlorofyl a není schopen...

Bílý buk v Moravském krasu, který postrádá chlorofyl a není schopen fotosyntézy, přežívá přibližně již tři desetiletí. Tento mimořádný případ zkoumají odborníci z Botanického ústavu Akademie věd ČR...

29. ledna 2026  12:08

Decroix neuspěla, NS zamítl její stížnost proti podmínce za zneužití dítěte

ilustrační snímek

Nejvyšší soud zamítl stížnost pro porušení zákona, kterou bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) podala v kauze sexuálního zneužití dítěte. Nesouhlasila s tím, že olomoucký vrchní soud...

29. ledna 2026  12:04

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Luxus je pro mě motorka, napsal

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lživé informace, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých...

29. ledna 2026  11:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.