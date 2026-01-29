K incidentu došlo v pátek večer, kdy se dánská premiérka Frederiksenová chystala k návratu do země. Podle grónské veřejnoprávní stanice KNR, jež se odkazuje na tři nezávislé anonymní zdroje, se těsně před odletem v příjezdové hale objevil muž, který prohlašoval, že má být na palubě stejného letadla jako premiérka.
Ačkoliv u sebe neměl žádné doklady, ochranka mu umožnila projít kontrolou a poté ho zaměstnanci letiště dovezli až k letadlu. Do něj si muž dovezl zavazadlo a následně začal prohrabávat ta ostatní. Teprve to zalarmovalo personál letadla, který muže z letadla vyvedl a předal policii. Ta muže zadržela.
Po incidentu muselo být na letiště v Nuuku dopraveno nové letadlo a dánská premiérka mohla kolem sobotní třetí hodiny ranní odletět zpět do své země.
Událost vznesla řadu dotazů – především jak k něčemu takovému mohlo vůbec dojít. Státní společnost Greenland Airports, jež spravuje tamní letiště, potvrdila, že k incidentu došlo, nicméně více se vyjádřit odmítla a odkázala na policii.
Ta v e-mailu grónské KNR sdělila, že se případem zabývá, ale že událost více komentovat nebude. Společnost Trafikstyrelsen, která spadá pod dánské ministerstvo dopravy a stará se o bezpečnost leteckého a železničního cestování, vypověděla, že od Greenland Airports obdržela hlášení o incidentu, ale že bližší informace sdělit nemůže. Kancelář premiérky se k události taktéž nevyjádřila.
Frederiksenová navštívila Grónsko minulý pátek a uvedla, že společně s tamním premiérem Jensem-Frederikem Nielsenem připravují další kroky. Jaké, blíže nespecifikovala. Novinářům při návštěvě Nuuku řekla, že je důležité v aktuální vážné situaci stát při sobě a že má Grónsko její podporu.
Grónsko se v posledních týdnech stalo předmětem zájmu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten se nechal slyšet, že Spojené státy Grónsko potřebují nejen pro svoji bezpečnost, ale i pro bezpečnost celého světa a žádná jiná země na světě nedokáže Grónsko ochránit.
Dánsko, pod nějž Grónsko spadá jakožto autonomní území, se proti Trumpovým výrokům opakovaně ohradilo. Frederiksenová prezidenta USA vyzvala, aby s hrozbami anexí přestal. Ani Gróňané by se nechtěli stát součástí USA, vyplývá z průzkumu společnosti Verian z ledna 2025, kdy Trump krátce po svém zvolení vyjádřil podobné úmysly. Na 85 procent populace tehdy vyjádřilo svou nevoli.
23. ledna 2026