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Ruský metropolita Ilarion nakonec zůstane ve vlasti. Potřebuje se starat o matku

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  22:50
Emeritní metropolita ruské pravoslavné církve Ilarion v rozhovoru pro ruskou...

Emeritní metropolita ruské pravoslavné církve Ilarion v rozhovoru pro ruskou státní agenturu TASS. (1. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Emeritní metropolita ruské pravoslavné církve Ilarion v rozhovoru pro ruskou...
Chrám svatých apoštolů Petra a Pavla v Karlových Varech. Jeho metropolitou je...
Duchovní Ilarion, vlastním jménem Grigorij Alfejev, v minulosti klíčová osoba...
Český chargé d’affaires v Moskvě Jan Ondřejka při příjezdu k budově ruského...
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Metropolita Ilarion, který se letos vrátil do Ruska po zadržení v Česku kvůli podezření z převozu narkotik, nebude vyslán do Brazílie, ale bude působit v ruské Moskevské oblasti. Napsala to státní agentura TASS s odvoláním na ruskou pravoslavnou církev. Patriarcha Kirill tak podle ní rozhodl, protože Ilarion se potřebuje starat o svou starou matku.

Z prohlášení církve vyplývá, že o změnu působiště požádal samotný Ilarion a jde prý o dočasnou záležitost. Platnost patriarchova červnového dekretu, ve kterém vysílá duchovního do Brazílie, se dočasně pozastavuje, uvedla církev.

Ruského metropolitu Ilariona po zadržení v Česku uklidí do Brazílie

Ilarion, vlastním jménem Grigorij Alfejev, zastával v letech 2009 až 2022 funkci vedoucího oddělení vnějších vztahů moskevského patriarchátu ruské pravoslavné církve a byl považován za jednoho z možných nástupců ruského patriarchy Kirilla v čele církve.

Po rezignaci působil jako metropolita v Maďarsku, kde čelil obvinění ze sexuálního obtěžování a života v luxusu. Vedení ruské pravoslavné církve v prosinci 2024 Ilariona z funkce v Budapešti odvolalo a přeložilo do Karlových Varů.

Bůh a bílý prášek. Za zadržením ruského metropolity může být vnitřní boj v církvi

Letos v květnu ho zadržela česká policie pro podezření z převozu zakázaných látek, uvedl dříve Ilarionův telegramový kanál s tím, že duchovní považuje událost za provokaci. Policie Ilariona po dvou dnech zadržování propustila, poté odcestoval do Moskvy.

Středočeská policie ČTK potvrdila, že policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 auto, ve kterém byly tři sáčky s tehdy neznámou bílou látkou; šlo o jednotky gramů. Bílý prášek nalezený v autě ruského metropolity Ilariona byl kokain, sdělila Deníku N mluvčí středočeské policie Martina Richterová.

Udělali ze mě ruského agenta, stěžuje si metropolita Ilarion na česká média

Metropolita Ilarion jakoukoliv spojitost s nezákonným držením nebo přepravou zakázaných látek odmítl. Po návratu do Moskvy řekl ruské státní tiskové agentuře TASS, že ho česká média líčila jako ruského agenta. Jeho další službu v Karlových Varech podle dřívějšího sdělení ruské pravoslavné církve znemožňují okolnosti a patriarcha Kirill se ho před časem rozhodl vyslat do Brazílie.

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