Po rekordních vedrech může přijít ochlazení. Jev El Niňo v létě vystřídá La Niňa

Meteorologický jev El Niňo letos v létě pravděpodobně ustoupí fenoménu La Niňa, který má snižující vliv na globální teploty. Uvedla to v pondělí Světová meteorologická organizace (WMO), podle níž to však neznamená, že by planeta přestala pociťovat vliv oteplování způsobeného skleníkovými plyny.