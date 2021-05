Sezona hurikánů bude letos klidnější než loni. Dlouhodobě jich však přibývá

Meteorologové letos očekávají v Atlantiku klidnější sezonu bouří a hurikánů než loni. I přesto však bude letošek, co se jejich počtu týče, nadprůměrný. Podle odborníků by v letošním roce mělo vzniknout nad Atlantským oceánem 13 až 20 pojmenovaných bouří. Až deset z nich by mohlo dosáhnout intenzity hurikánu a až pět velmi silného hurikánu.