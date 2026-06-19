Server Nastojaščeje vremja a další ruskojazyčná média uvádějí, že se toto sdělení objevilo v komentářích pod příspěvkem gubernátora Moskevské oblasti Andreje Vorobjova.
Kdosi se tam ptal, kde jsou v Kotelnikách nepřetržitě přístupné kryty. Úředníci mu odpověděli, že informace o krytech jsou občanům sdělovány jen v případě mobilizace a za válečného stavu.
Pod jiným příspěvkem úředníci v Kotelnikách napsali, že údaje o poloze krytů považují za informace, k nimž má přístup jen omezený okruh lidí, a kvůli „boji proti teroristické hrozbě“ nesmí být rozšiřovány.
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Ruské útoky na Sumskou oblast si vyžádaly dva mrtvé, v Charkově jsou zranění
Moskva a její okolí se v noci na čtvrtek staly cílem rozsáhlého dronového útoku, při kterém podle oficiálních údajů v Moskevské oblasti utrpělo zranění 17 lidí. Ukrajinské drony podruhé za tři dny zasáhly rafinérii v moskevské čtvrti, kterou od Kotelniků odděluje jen městský dálniční okruh.
Lidé v tomto regionu si podle médií stěžovali, že z nebe padal „ropný déšť“. Na oblečení, autech nebo okenních parapetech se objevily černé skvrny. Moskevská čtyři letiště přerušila provoz a Šeremeťjevo, které je nejrušnější z nich, úřady evakuovaly. Zastavily také provoz na okružní dálnici nedaleko zasažené rafinérie.
Podle analytiků a sociologů se mnoho Rusů snaží realitu války vytěsnit a žít dál své životy. V případě obyvatel Moskvy a okolí útoky jejich každodennost doposud narušovaly jen zřídka, ačkoliv ukrajinské drony do ruské metropole pravidelně míří už několik let. V květnu 2023 dva z nich dokonce zasáhly Kreml, ale nezpůsobily v ruském centru moci škody.