Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc civilistů se blíží katastrofě. S prvními humanitárními pracovníky se do rozbombardovaného města dostal také fotograf AP Jevhen Maloletka.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Lokální příměří v Oleškách má trvat do neděle. Pokud skutečně vydrží, bude to podle AP poprvé od počátku ruské invaze v únoru 2022, kdy obě strany významnější klid zbraní skutečně respektovaly.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Příměří podle Bílého domu zprostředkovala první dáma Spojených států Melania Trumpová, manželka prezidenta Donalda Trumpa, jehož vláda usiluje o ukončení celého konfliktu.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Ukrajinský prezident Zelenskyj již Trumpové vyjádřil vděčnost za to, že pomohla boje u Olešek dočasně zastavit. Na místě podle Trumpové vznikají humanitární koridory, aby lidé mohli město opustit.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Roli manželky amerického prezidenta ocenila i ruská ombudsmanka Jana Lantratovová. „Její osobní zapojení mělo pro celý proces velký význam,“ řekla Lantratovová.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
O hrůzné situaci v Oleškách se Zelenským i ruským prezidentem Vladimirem Putinem mluvil také papež Lev XIV. Hlava katolické církve žádala o zpřístupnění humanitární pomoci a bezpečnou evakuaci civilistů.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Olešky jsou dalším příkladem diplomatického úsilí Melanie Trumpové. V minulosti se už několikrát úspěšně zasadila o návrat ukrajinských dětí zavlečených do Ruska. To vyvolává otázky, zda není úspěšnějším mírotvorcem než její manžel.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Podle znalců americké politiky je však pravděpodobné, že angažmá první dámy USA ve snahách o příměří probíhá v přísné koordinaci s prezidentskou administrativou a výslovně si ho přál i Kreml.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
To ovšem nic nemění na to, že Olešky si po bezmála pěti letech války na chvíli oddechly. A s nimi i osvobozený Cherson, který leží hned na druhé straně Dněpru.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
To vzbuzuje opatrné naděje, že příměří by se mohlo stát základem pro širší klid zbraní – pro začátek aspoň v Chersonské oblasti.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
„Je to velmi malé a velmi izolované příměří, ale je to důležité,“ řekl listu The Daily Telegraph ukrajinský poslanec Oleksij Hončarenko. „Je velmi důležité, aby po Oleškách následovala další místa – aby se rozšířilo.“
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Olešky měly před válkou asi 24 tisíc obyvatel. Město mezi lužními lesy a mokřady v deltě Dněpru fungovalo jako předměstí Chersonu, který leží jen šest kilometrů na severozápad.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Jenže zatímco Cherson před čtyřmi lety osvobodila ukrajinská armáda, Olešky zůstaly pod kontrolou Rusů.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Místní obyvatelé kvůli zničení Kachovské přehrady už dlouho živoří bez dodávek elektřiny. Mnozí také při záplavě přišli o doklady, bez nichž se nedostanou přes ruské checkpointy.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Poslední dodávka potravin se do města dostala letos v květnu. Pak FPV drony a miny definitivně přerušily zásobovací trasy a situace posledních asi dvou tisíc obyvatel se začala rychle zhoršovat.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Během léta si ještě lidé mohli něco vypěstovat na zahrádkách. Na maliny do lesa nebo na ryby k Dněpru si už nikdo netroufl. Všude leží miny, všude se může skrývat dron.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Ceny potravin na improvizovaném trhu u nemocnice se vyšplhaly do nebes. V přepočtu na naše: deset vajec za 350 korun, kilo brambor za 240, cuketa za 175. Nejodvážnější jedinci riskovali dvacetikilometrovou túru pro jídlo do vesnice Radensk.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
„Dojela jsem tam na kole, zpátky šla pěšky s nákladem takřka 85 kilogramů. Pytel krup, karton cigaret, pět kilo brambor, cibule, zelí, paprika a těstoviny. S vypětím všech sil jsem to dotáhla domů a chci jít znovu. Všeho je málo, a to jsem brala pro tři rodiny,“ svěřila se portálu Ukrajinska pravda jedna obyvatelka.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
S příchodem studeného počasí se nad městem v totální blokádě začal vznášet přízrak hladomoru a pomalého umírání v promrzlých a temných panelácích.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
„Situace v našem městě je naprosto hrozná. Lidem došly poslední zásoby a vaří polévku z trávy, do které hází portulák, lebedu nebo laskavec,“ svěřila se na konci září místní obyvatelka.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Nedostatek trápí i ruskou posádku ve městě. Někteří vojáci údajně vykrádali dodávky s jídlem, a místní si proto na vrata píší „Žádné potraviny“ nebo „Jídlo tu není“.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
„Lidi okrádají každý den. Jedné babičce vybrali celý dům. Když se jich ptala, jak přežije zimu, odpověděli, ať drží hubu, že je jim to jedno a přišli si vydělat peníze,“ uvedla dobrovolnice Ksenija Archipovová.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Místní nemocnice funguje z posledních sil a musí se obejít bez léků a paliva. Lékaři prosí místní o krupici, aby mohli nakrmit pacienty.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Těla zemřelých se hromadí ve sklepení jednoho z pavilonů, protože márnice je po ostřelování zničená. Ti, kterým se podařilo z města uprchnout, hlásili, že mrtvé lidi na ulicích požírají toulaví psi.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Příměří v Oleškách začalo platit v úterý 27. října. Ve čtvrtek do města dorazil ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec i ruská ombudsmanka Jana Lantratovová.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
V pátek by měl do města přijet humanitární konvoj a měly by začít evakuace Klid zbraní platí do 1. listopadu. Do Olešek přijedou také čtyři američtí novináři trumpovského televizního kanálu Newsmax. Podle Melanie Trumpové budou sloužit jako „neutrální pozorovatelé“.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Ruská média se nyní soustředí hlavně na další osud evakuovaných civilistů. Hraje se hlavně o to, kam zamíří: jestli do Ruska, nebo na Ukrajinu. V druhém případě by jejich transport měl podle Fox News proběhnout přes ruskou Anapu a Bělorusko.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
„Není pochyb o tom, že většina obyvatel Olešek bude chtít dočasně přesídlit do Ruska a vyčkat tam na konec bojových akcí. Všichni chápou, že Olešky už zůstanou navždy Rusku... V každém případě nás čeká velký informačně-politický boj o interpretaci toho, kam obyvatelé Olešek pojedou, a tedy jakou zemi považují za svou vlast. Doufám, že naši jsou na tento boj připraveni,” píše ruský komentátor Sergej Markov.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Demonstranti drží transparenty s nápisem „Olešky“ během protestu před americkou ambasádou ve Varšavě, kde žádají humanitární pomoc a možnost evakuace civilistů z města okupovaného Ruskem. (6. října 2026)
Autor: Roman Koziel / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Lidé drží plakáty během shromáždění v Kyjevě, na kterém požadují zřízení humanitárního koridoru pro evakuaci ukrajinských civilistů z Olešek v Chersonské oblasti. (6. října 2026)
Autor: Alina Smutko, Reuters
Lidé drží plakáty během shromáždění v Kyjevě, na kterém požadují zřízení humanitárního koridoru pro evakuaci ukrajinských civilistů z Olešek v Chersonské oblasti. (6. října 2026)
Autor: Alina Smutko, Reuters
Snímek z dronového videa zachycuje zničená vozidla na ulici v Oleškách v Ruskem okupované části Chersonské oblasti na Ukrajině. (24. září 2026)
Autor: 34th Separate Marine Brigade , Reuters
Snímek z dronového videa zachycuje zničená vozidla na ulici v Oleškách v Ruskem okupované části Chersonské oblasti na Ukrajině. (24. září 2026)
Autor: 34th Separate Marine Brigade , Reuters
Snímek z dronového videa zachycuje zničené budovy v Oleškách v Ruskem okupované části Chersonské oblasti na Ukrajině. (12. září 2026)
Autor: 34th Separate Marine Brigade , Reuters
Snímek z dronového videa zachycuje zničenou budovu v Oleškách v Ruskem okupované části Chersonské oblasti na Ukrajině. (12. září 2026)
Autor: 34th Separate Marine Brigade , Reuters
Satelitní snímek zachycuje Olešky před zaplavením po zničení Kachovské přehrady. (15. května 2023)
Autor: AFP / Satellite image (C)2023 Maxar Technologies / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Ukrajinští vojáci pomáhají obyvatelům sestoupit ze střechy do záchranných člunů během evakuace zatopené části Olešek. (7. června 2023)
Autor: CTK / AP / Uncredited , ČTK
Civilisté evakuovaní z Chersonu připlouvají na lodi do sousedních Olešek po přeplutí Dněpru. (25. října 2022)
Satelitní foto ukazuje Rusy okupované ukrajinské město Olešky před záplavami způsobenými zničením Kachovské přehrady a po nich. (7. června 2023)
Autor: ČTK