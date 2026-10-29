Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
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Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...
Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...
Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...
Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...
Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...
U Nové Vsi na Mělnicku v pátek ráno usmrtil nákladní vlak muže. Provoz na koridoru Praha-Děčín je mezi Nelahozevsí a Vraňany zastaven, řekli policejní mluvčí Pavel Truxa a mluvčí Správy železnic pro...
Ruský nezávislý list Novaja gazeta po více než třech desetiletích existence oznámil svůj konec. Odůvodnil to tlakem ze strany ruských úřadů a bezpečnostních složek. V prohlášení na svém webu list...
V Plané nad Lužnicí na Táborsku kolabuje doprava kvůli vozidlům, která při čekání u čerpací stanice zablokují přilehlou okružní křižovatku. Město hledá řešení, podle policie je to věc řidičů.
Společnost Ahold Delhaize, která v tuzemsku provozuje síť supermarketů Albert, převezme v Česku a na Slovensku prodejny Tesco. To v obou zemích provozuje síť více než 360 vlastních supermarketů,...
O předsedu Maa, rudé slunce našich srdcí, jak se v Číně zpívalo, si ještě dneska může spálit prsty i moderní bůh, v tomto případě fotbalový. Přímo Kylian Mbappé. Nevinná poznámka ho bude stát...
Nástup nového vedení Holešova na Kroměřížsku v čele s bývalým starostou Rudolfem Seifertem se komplikuje. Dosavadní starosta Milan Fritz (ANO) a místostarostové Pavel Karhan (KDU–ČSL) a Václav Hlobil...
Ombudsmani Ruska a Ukrajiny Jana Lantratovová a Dmytro Lubinec společně navštívili ukrajinské Olešky, kde i v pátek platí humanitární příměří. Při odminovávání zde zemřeli dva lidé. Ruská ombudsmanka...
Severokorejský vůdce Kim Čong-un chce, aby KLDR dosáhla absolutní převahy v oblasti technologie bezpilotních letounů. V době, kdy sílí napětí mezi Severní a Jižní Koreou, Kim také apeloval na větší...
V pondělí 2. listopadu se má turistům opět otevřít vyhlídka Rudolfův kámen u Jetřichovic na Děčínsku. Oblíbené místo pojmenované podle knížete Rudolfa Kinského má za sebou opravu. Návštěvníci se tak...
V Jeruzalémě zemřela pracovnice tamní pobočky českého velvyslanectví v Izraeli. Zahynula při dopravní nehodě. Její úmrtí potvrdil mluvčí ministerstva zahraničích věcí Adam Čörgő.
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První budova, která zvěstuje vznik rozlehlého staveniště Jaderné elektrárny Dukovany II (EDU II), je zde. Administrativní sídlo vedení a přípravných týmů nové elektrárny bylo v minulých dnech...
Ukrajinská armáda po týdnech tlaku ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa minulý týden pozastavila vzdušné údery na ruské rafinerie. Tvrdí to americký list The Wall Street Journal s odvoláním...