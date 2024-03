Kdysi měl Cameron skoro 2 000 obyvatel. Byly v něm obchody s potravinami, železářství, několik restaurací a barů a fungující nemocnice.

Nyní tam zůstává jen 200 lidí. Jediné jídlo, které lze ve městě koupit, je v pojízdném stánku s jídlem Anchors Up Grill a na čerpací stanici. Místní nakupují potraviny ve velkém jednou týdně v Lake Charles, které je odtud hodinu cesty autem. Tak dlouho to trvá i do nejbližší nemocnice.