Mešita v Mosulu zničená Islámským státem se dočká opravy, obnoví ji Egypťané

Slavná mešita An-Núrí v severoiráckém Mosulu, kterou v roce 2017 vyhodili do povětří radikálové z teroristické organizace Islámský stát (IS), projde rekonstrukcí. Mezinárodní soutěž na obnovu této památky vyhrál tým architektů a designérů z Egypta. Oznámila to Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO).