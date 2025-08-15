Hvězdné války právě začínají. Kdo jako první postaví jaderný reaktor na Měsíci?

Měsíční kolonie Vizualizace NASA se nejspíš už za pár let může stát realitou. Závody o Měsíc už běží na plné obrátky.

Ladislav Kryzánek
Vybudování lidské základny na Měsíci, odrazového můstku pro lety na Mars a dál, už není žádné sci-fi. Otázka nezní zda, ale kdy. Ono kdy pak znamená docela brzy, možná už za deset let, věří optimisté.

Astronauti, kteří budou na Měsíci žít, ale budou potřebovat spoustu energie. Palivo si s sebou vzít nemohou a na Měsíci ho nejspíš nenajdou, plyn ani ropa tam není, tak jak na to? Odborníci se shodují, že řešením je vybudovat tam miniaturní jaderný reaktor, který by provoz stanice poháněl.

Závody o to, kdo ho na měsíčním povrchu postaví jako první, už odstartovaly. O vítězství se perou staří známí, Spojené státy, Rusko a Čína, poněkud nenápadněji ale po Měsíci pokukují i někteří další, třeba Indie nebo Japonsko.

Podobné úvahy jsou sice v rozporu se Smlouvou o vesmíru z roku 1967, podle níž nemůže Měsíc ani jeho část vlastnit žádná země, ale hrubá síla se v současné politice prosazuje čím dál víc.

Vstoupit do diskuse

