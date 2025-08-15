Astronauti, kteří budou na Měsíci žít, ale budou potřebovat spoustu energie. Palivo si s sebou vzít nemohou a na Měsíci ho nejspíš nenajdou, plyn ani ropa tam není, tak jak na to? Odborníci se shodují, že řešením je vybudovat tam miniaturní jaderný reaktor, který by provoz stanice poháněl.
Závody o to, kdo ho na měsíčním povrchu postaví jako první, už odstartovaly. O vítězství se perou staří známí, Spojené státy, Rusko a Čína, poněkud nenápadněji ale po Měsíci pokukují i někteří další, třeba Indie nebo Japonsko.
Podobné úvahy jsou sice v rozporu se Smlouvou o vesmíru z roku 1967, podle níž nemůže Měsíc ani jeho část vlastnit žádná země, ale hrubá síla se v současné politice prosazuje čím dál víc.