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Merzovi hrozí tři volební rány v řadě. Bude vrávorat a už se nezvedne, věští experti

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  10:56
Friedrich Merz (15. září 2026)

Friedrich Merz (15. září 2026) | foto: Reuters

Mítink AfD ve Schwerinu Meklenbursku-Předním Pomořansku (13. září 2026)
Volební plakát německé SPD k blížícím se zemským volbám v Meklenbursku-Předním...
Volební plakát Levice k blížícím se zemským volbám v Berlíně (10. září 2026)
Friedrich Merz (16. září 2026)
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Dvojice nedělních zemských voleb v Německu otřese pozicí kancléře Friedricha Merze. Pokud v Meklenbursku-Předním Pomořansku vyhraje Alternativa pro Německo (AfD) a v Berlíně strana Levice, bude debata o jeho budoucnosti ještě ostřejší než dosud a udržet se ve funkci bude pro Merze těžké, říká politolog Wolfgang Muno. Podle politoložky Julie Reuschenbachové ale nelze čekat, že by Merz hned v pondělí rezignoval.

„Nespokojenost s vládou v Berlíně je tady masivní, především s kancléřem Merzem,“ řekl Muno, který působí na univerzitě v Rostocku, největším městě Meklenburska-Předního Pomořanska. Podle průzkumů tam vyhraje AfD před sociálnimi demokraty (SPD).

Merzova Křesťanskodemokratická unie (CDU) by podle průzkumů mohla dostat jen sedm procent hlasů. „Nejhorší výsledek měla CDU v roce 1951 ve volbách v Brémách. Bylo to tehdy devět procent. Teď by mohla získat ještě méně a není úplně jisté, zda vůbec překročí pětiprocentní hranici,“ uvedl Muno.

Osud kancléře bude podle něj záviset na výsledku obou nedělních voleb. Debakl CDU v Meklenbursku-Předním Pomořansku je téměř jistý. „Pokud ztratí i primátora v Berlíně, bude pro Merze těžké se ve funkci udržet,“ řekl Muno.

Ve volbách v německé metropoli podle průzkumů o první místo soupeří Merzova CDU, kterou vede Stefan Evers, a radikálně levicová strana Levice. V čele její kandidátky stojí Elif Eralpová, která by se mohla stát první berlínskou primátorkou s tureckými kořeny.

Žena tureckého původu v čele Berlína? Nejlepší reakce na AfD, říká lídryně Levice

Merz nastoupil do funkce loni v květnu se slibem zlepšit hospodářskou situaci v zemi. V posledních měsících se ale potýká s rekordně nízkou oblibou. Podle průzkumu agentury INSA z minulého týdne mu důvěřuje jen 14 procent Němců. Jeho další působení v čele vlády navíc odmítá i většina voličů CDU.

Těžkou ránu mu pak zasadilo vítězství AfD v Sasku-Anhaltsku předminulý týden. Strana dostala 43,8 procenta hlasů, zatímco CDU získala jen 17,2 procenta a zaznamenala tak nejhorší výsledek v Sasku-Anhaltsku od roku 1990. Podle Reuschenbachové je sasko-anhaltský výsledek pro CDU „skutečně zemětřesením“. Svého premiéra měla strana v čele zemské vlády 24 let.

Pokud by AfD vyhrála i v neděli v Meklenbursku-Předním Pomořansku a v Berlíně zvítězila Levice, měl by to podle Muna Merz spočítané „jako boxer, který dostal tři těžké rány“. „Pak bude chvíli vrávorat, ale vzchopit už se nemůže,“ dodal rostocký politolog. Vnitřní debata v CDU bude podle něj jen ostřejší a bude jen otázkou času, kdy se některý z rivalů odváží z týlu do přímého útoku proti kancléři.

Podle Reuschenbachové ale nelze čekat, že se v pondělí po volbách Merz vzdá funkce. Rizika spojená s výměnou kancléře jsou totiž podle ní teď příliš velká. „AfD by v dosud nevídané míře tlačila na vypsání předčasných voleb,“ uvedla.

Ze stran německé vlády, kterou tvoří CDU, bavorská CSU a sociální demokracie (SPD), nemá žádná zájem na tom, aby se nyní volby konaly. Podle pondělního průzkumu agentury GMS by je vyhrála AfD s 30 procenty hlasů. CDU by dostala jen 20 procent, podle průzkumu agentury YouGov dokonce jen 18 procent. SPD se pohybuje kolem 12 procent hlasů.

Jako o možných Merzových nástupcích ve funkci kancléře se nejčastěji spekuluje o bavorském premiérovi Markusovi Söderovi a premiérovi nejlidnatější německé spolkové země Severního Porýní-Vestfálska Hendrikovi Wüstovi. Oba přitom tento týden Merze výslovně podpořili.

Podle Reuschenbachové je favoritem Wüst, kterého ovšem příští rok v dubnu čekají v jeho spolkové zemi volby. „Kdyby se pustil do otevřeného střetu s Merzem, riskoval by, že volby prohraje, což by oslabilo jeho pozici ve straně,“ řekla hamburská politoložka. „Pokud ale v dubnu volby vyhraje, pak by Merze nahradit mohl,“ dodala.

Sám kancléř zatím ručník do pomyslného ringu nehází. „Vzdát se pro mě není na stole,“ řekl po volbách v Sasku-Anhaltsku. Později dodal, že mu voliči dali mandát na čtyři roky a on je hodlá využít k řešení problémů země. Vzhledem k turbulentnímu vývoji ale kancléř pro jistotu zrušil cestu na Valné shromáždění OSN, na kterou se chystal příští týden.

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