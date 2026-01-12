Merz zahájí návštěvu Indie. Do Asie zavítá poprvé od svého zvolení

Německý kancléř Friedrich Merz dnes zahájí svojí návštěvu Indie, aby obě země posílily vzájemné vztahy v období narůstající agresivní politiky Spojených států a Číny, píše agentura AFP. Pro Merze jde o první návštěvu Asie od svého zvolení na jaře 2025.
„Dokazuje to, že Indie, největší demokracie na světě, je pro Německo důležitým strategickým partnerem,“ řekl o Merzově návštěvě v pátek jeho mluvčí. Merz se vydá do Indie dříve než do Číny, se kterou mělo Německo na začátku loňského roku největší objem obchodu. Právě prohloubení ekonomických vztahů s Dillím bude jedním z tématů návštěvy německého kancléře.
Indie s 1,4 miliardami obyvatel představuje pro největší ekonomikou v Evropě, která se orientuje na vývoz, slibnou alternativu k Číně. Vztahy s Pekingem jsou v současnosti kvůli sporům o elektronické čipy a vzácné kovy napjaté. Berlín je navíc v Evropské unii klíčovým obchodním partnerem Dillí; jejich vzájemný obchod dosahuje téměř 50 miliard eur (1,2 bilionu korun).
Evropa musí být silnější, zdůraznil Merz v projevu. Macron mluvil o volbách
Pro Berlín by proto dohoda mezi Bruselem a Dillím o volném obchodu, jejíž uzavření bylo plánováno na konce roku 2025, mohla být obzvláště výhodná, píše AFP. V pátek uvedli evropští a indičtí představitelé, že jednání značně pokročila.
Merz se dnes potká s indickým premiérem Naréndrou Módím ve městě Ahmadábád v severozápadním státě Gudžarát. Odtud Módí pochází a skutečnost, že Merze příjme právě ve svém domovském státě je podle německé vlády „zvláštní projev úcty“.
Jednat budou oba státníci podle Módího kabinetu o vzájemné spolupráci v technologiích, vzdělávání nebo o obraně a bezpečnosti. Pro Berlín je také důležitá otázka mobilita indických kvalifikovaných pracovníků v informatice, píše AFP.
Merz následně zamíří do města Bengalúru v jihoindickém státě Karnátaka. Tam se setká mimo jiné s německými podnikateli. Merze bude doprovázet podnikatelská delegace.