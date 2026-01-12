Merz zahájí návštěvu Indie. Do Asie zavítá poprvé od svého zvolení

Německý kancléř Friedrich Merz v pondělí zahájí svojí návštěvu Indie, aby obě země posílily vzájemné vztahy v období narůstající agresivní politiky Spojených států a Číny. Pro Merze jde o první návštěvu Asie od svého zvolení na jaře 2025.

Německý kancléř Friedrich Merz dnes zahájí svojí návštěvu Indie, aby obě země posílily vzájemné vztahy v období narůstající agresivní politiky Spojených států a Číny, píše agentura AFP. Pro Merze jde o první návštěvu Asie od svého zvolení na jaře 2025.

Německý kancléř Friedrich Merz během natáčení novoročního projevu (19. prosince 2025)
Německý kancléř Friedrich Merz (18. prosince 2025)
Německý kancléř Friedrich Merz (20. října 2025)
Indický premiér Naréndra Módí se účastní setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na okraj summitu BRICS v Kazani. (22. října 2024)
„Dokazuje to, že Indie, největší demokracie na světě, je pro Německo důležitým strategickým partnerem,“ řekl o Merzově návštěvě v pátek jeho mluvčí. Merz se vydá do Indie dříve než do Číny, se kterou mělo Německo na začátku loňského roku největší objem obchodu. Právě prohloubení ekonomických vztahů s Dillím bude jedním z tématů návštěvy německého kancléře.

Indie s 1,4 miliardami obyvatel představuje pro největší ekonomikou v Evropě, která se orientuje na vývoz, slibnou alternativu k Číně. Vztahy s Pekingem jsou v současnosti kvůli sporům o elektronické čipy a vzácné kovy napjaté. Berlín je navíc v Evropské unii klíčovým obchodním partnerem Dillí; jejich vzájemný obchod dosahuje téměř 50 miliard eur (1,2 bilionu korun).

Evropa musí být silnější, zdůraznil Merz v projevu. Macron mluvil o volbách

Pro Berlín by proto dohoda mezi Bruselem a Dillím o volném obchodu, jejíž uzavření bylo plánováno na konce roku 2025, mohla být obzvláště výhodná, píše AFP. V pátek uvedli evropští a indičtí představitelé, že jednání značně pokročila.

Merz se dnes potká s indickým premiérem Naréndrou Módím ve městě Ahmadábád v severozápadním státě Gudžarát. Odtud Módí pochází a skutečnost, že Merze příjme právě ve svém domovském státě je podle německé vlády „zvláštní projev úcty“.

Jednat budou oba státníci podle Módího kabinetu o vzájemné spolupráci v technologiích, vzdělávání nebo o obraně a bezpečnosti. Pro Berlín je také důležitá otázka mobilita indických kvalifikovaných pracovníků v informatice, píše AFP.

Merz následně zamíří do města Bengalúru v jihoindickém státě Karnátaka. Tam se setká mimo jiné s německými podnikateli. Merze bude doprovázet podnikatelská delegace.

12. ledna 2026  6:15,  aktualizováno  8:06

iDNES.cz je s vámi už 28 let. I dále bude přinášet rychlé a objektivní zpravodajství

iDNES.cz

Už první dny nového roku a intervence Spojených států ve Venezuele ukázaly, že nás čeká opět turbulentní a informacemi nabitý rok, kde opět bude víc než kdy jindy potřeba spolehlivé, rychlé a...

12. ledna 2026

Nastal poslední den pro přihlášení k paušální dani. Další možnost bude až za rok

ilustrační snímek

Pondělí 12. ledna je posledním dnem, kdy se mohou živnostníci nově přihlásit k režimu paušální daně, změnit pásmo daně nebo z režimu vystoupit. Další možnost budou mít opět příští rok. Paušální daň...

12. ledna 2026  7:57

Mnozí vězni ve Venezuele netrpělivě čekají na možné propuštění. Je mezi nimi i Čech

Colectivos. Ulice Caracasu po únosu prezidenta Madura do USA obsadily režimní...

Venezuelští političtí vězni netrpělivě čekají na své propuštění, řekla manželka opozičního politika a spolupracovníka lídryně venezuelské opozice Maríe Coriny Machadové. Propouštění vězňů, které...

12. ledna 2026  7:40

Po nejchladnějším ránu zimy se oteplí. Sněžení nahradí mrznoucí déšť, hrozí ledovka

Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko má za sebou dosud nejchladnější ráno této zimy, kdy teploty na řadě míst klesly hluboko až pod -20 i -25 °C. V Hliništi na Šumavě padl 35 let starý teplotní rekord. Meteorologové tam naměřili...

12. ledna 2026  6:23,  aktualizováno  6:53

Vláda rozhodne o zmocněnci pro digitalizaci a vzniku rady pro duševní zdraví

Nový místopředseda ANO Robert Králíček

Zřízení funkce vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost a vznik vládní rady pro duševní zdraví projedná vláda Andreje Babiše. Zmocněncem pro digitalizaci a strategickou...

12. ledna 2026  6:15

Koalice bude jednat o Turkově žalobě i zpřísnění dočasné ochrany Ukrajinců

Petr Macinka a Filip Turek (vlevo) před zasedáním vlády. (5. ledna 2026)

Osud poslance Filipa Turka znovu zaměstná koalici ANO, SPD a Motoristů sobě. Špičky vládních stran mají mluvit o chystané Turkově žalobě na ochranu osobnosti na prezidenta Petra Pavla, který odmítá...

12. ledna 2026  6:02

„Měli bychom se zdržovat u krytu.“ Izraelci se obávají, aby z Íránu zase nelétaly rakety

Premium
Demonstranté zapalují auta v ulicích Teheránu. (9. ledna 2026)

Od naší spolupracovnice v Izraeli Více než 60 hodin bez internetu. Přes 500 zabitých. Novináři v Izraeli, který je kvůli napětí v Íránu ve stavu nejvyšší pohotovosti, tvrdí, že z informací, které se podaří získat, není zcela jasné,...

12. ledna 2026

Chci návrat ke klausovské pravici a kapitalismu, říká kandidát na šéfa ODS

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Radim Ivan, místostarosta městského obvodu...

Místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih a kandidát na předsedu ODS Radim Ivan mluvil v Rozstřelu na iDNES.cz otevřeně o tom, proč chce vést Občanskou demokratickou stranu, proč podle něj ODS...

12. ledna 2026

Už přes 84 tisíc pacientů. Lidí s rakovinou prostaty v Česku dlouhodobě přibývá

Premium
ilustrační snímek

Miroslava H. z Prahy dostaly k lékaři potíže s močením. Podezření na zvětšenou prostatu se potvrdilo. „Kromě toho mi ale dělali krevní testy a tam vyšlo, že mám nádor na prostatě v počátečním...

12. ledna 2026

