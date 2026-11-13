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Prosím, žádná překvapení, žádá Trumpa Merz. Nevidí důvod jednat s Rusy o Evropě

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  15:06
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Německý kancléř Friedrich Merz na evropském summitu v irském Dublinu (13....

Německý kancléř Friedrich Merz na evropském summitu v irském Dublinu (13. listopadu 2026) | foto: ČTK

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Německý kancléř Friedrich Merz v pátek vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby příští týden v Číně nepřichystal během očekávaného hovoru s ruským vůdcem Vladimirem Putinem o Ukrajině žádná překvapení. Předseda německé vlády se tak vyjádřil na okraj neformálního summitu lídrů zemí Evropské unie v Dublinu. „Někteří zde v Dublinu se obávají, že by se z toho mohlo vyklubat ‚druhý Anchorage moment’,“ uvedl Merz.

Německý premiér to uvedl s odkazem na loňské setkání Trumpa s Putinem v Anchorage na Aljašce. „Chci proto Spojeným státům vyslat zcela jasně náš vzkaz: prosím, žádná překvapení. Postupujte nadále jako součást ‚týmu Evropa‘ a ‚týmu Ukrajina‘,“ řekl Merz.

Setkání prezidentů USA a Ruska v Anchorage skončilo oficiálně bez závěrečné dohody, lídři zemí ale jednali o možnostech ukončení války, kterou Rusko proti Ukrajině rozpoutalo v únoru 2022.

Moskva podle dřívějších informací agentury Reuters tvrdila, že země dospěly ke shodě o obrysech mírové dohody a hovořila o tom jako o „duchu Anchorage“. Trump už dříve řekl, že se příští týden na summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v Číně sejde s ruským protějškem Putinem.

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Tento týden přinesl řadu schůzek, jejichž cílem je ukončit rusko-ukrajinskou válku. Nejprve v Abú Zabí spolu hovořili na trojstranném jednání zástupci Spojených států, Ukrajiny a Ruska.

Američtí zmocněnci Steve Witkoff a Jared Kushner následně odletěli do Moskvy jednat s Putinem a poté se v Dublinu sešli s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

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„Bezpečnostní architektura už existuje“

Kushner na začátku jednání s Putinem uvedl, že Spojené státy začaly s evropskými zeměmi jednat o obrysech budoucí bezpečnostní architektury pro Evropu.

Vedoucí ruského vyjednávacího týmu Vladimir Medinskij o den dříve sdělil, že ústředním tématem posledních třístranných jednání v Abú Zabí byla diskuse o budoucí bezpečnostní architektuře v Evropě po skončení konfliktu na Ukrajině.

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Tento nový tlak vyvolal znepokojení mezi spojenci USA v Evropě, kteří dlouhodobě odmítají snahu Kremlu o zásadní proměnu bezpečnostního uspořádání na kontinentu.

Merz v pátek uvedl, že Evropa s Ruskem o novém bezpečnostním uspořádání jednat nepotřebuje. „Rusko chce hovořit o otázkách evropské bezpečnostní architektury. O tom my diskutovat nepotřebujeme, ona už totiž existuje,“ řekl německý kancléř.

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