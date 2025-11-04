Merz chce Syřany pryč. Pozval Šaru do Německa, aby s ním probral deportace

„V Německu nyní neexistují žádné důvody pro udělení azylu, takže můžeme zahájit deportace,“ řekl Merz na společné tiskové konferenci s premiérem Šlesvicka-Holštýnska Danielem Güntherem. Kancléř vyjádřil naději, že se většina Syřanů dobrovolně vrátí do své země a pomůže s její obnovou, ke které Německo přispěje.
V Německu žije podle agentury AFP přibližně milion Syřanů, kteří do země přišli především v letech 2015 až 2016, kdy Merzova předchůdkyně v úřadu Angela Merkelová prosazovala v migrační otázce politiku „otevřených dveří“.
|
Ráz našich měst se musí změnit, souhlasí většina Němců s Merzem
V roce 2011 v Sýrii propukly protirežimní protesty, které vláda prezidenta Bašára Asada krvavě potlačila. V zemi následně začala občanská válka, která si podle odhadů vyžádala kolem 600 000 lidských životů.
Asadův režim se zhroutil 8. prosince 2024, když povstalci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) na konci listopadu zahájili proti vládním vojskům bleskovou ofenzivu. Prozatímním prezidentem se pak na konci ledna stal bývalý vůdce uskupení Ahmad Šara.