BSW prosazuje krajně levicovou hospodářskou a sociální politiku, omezení migrace či sblížení s Ruskem. Do loňských voleb šla ještě jako Spojenectví Sahry Wagenknechtové, jméno své zakladatelky a hlavní tváře vypustila z názvu na konci září.
V loňských volbách do Spolkového sněmu získala BSW 4,981 procenta hlasů. Těsně tak nepřekonala pětiprocentní hranici. V zemi s 60 miliony oprávněných voličů straně chybělo 9529 hlasů. BSW tvrdí, že sčítání provázely chyby a že by po novém přepočítání pětiprocentní hranici překročila.
Přepočítání hlasů už loni v prosinci odmítli poslanci Spolkového sněmu, nyní žádost jako nepřípustnou odmítl rovněž ústavní soud. Podle něj stěžovatelé nepředložili „dostatečně konkrétní skutečnost, ze které by vyplývalo, v čem by měla spočívat volební chyba s dopadem na rozdělení mandátů“.
BSW tvrdí, že by se po přepočítání našlo dostatek hlasů, které by jí umožnily vyslat do Spolkového sněmu 35 poslanců. V takovém případě by se změnilo rozložení sil a současná vládní koalice konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) by už neměla v parlamentu většinu.
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Osiřelí proruští populisté v Německu mění název, zkratka BSW zůstává
Strana BSW, založená v roce 2024, výrazně uspěla v témže roce ve volbách do Evropského parlamentu a také v trojici zemských voleb na východě Německa. V Durynsku a v Braniborsku se dokonce dostala do zemských vlád. Neúspěch ve volbách do Spolkového sněmu loni v únoru ji ale uvrhl do hluboké krize.
Úspěch zaznamenala od té doby jen v Sasku-Anhaltsku, kde letos v září ve volbách získala 5,3 procenta hlasů a pět křesel v zemském sněmu. Mezitím ale kvůli vnitřním sporům přišla o křesla ve vládě v Durynsku i Braniborsku. Na spolkové úrovni má nyní v průzkumech kolem tří procent hlasů.