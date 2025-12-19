Naučte se historii, pane Merzi, píše americký ekonom Sachs

Autor:
  14:22
Poučme se z chyb minulosti, říká americký ekonom Jeffrey Sachs. Dopis adresoval německému kancléři Friedrichu Merzovi a vybízí v něm přehodnocení kroků, které jsou „kontraproduktivní“ pro evropskou bezpečnost. Profesor, známý i svými vystoupeními v ruských médiích, podrobuje ostré kritice německou historii a tvrdí, že ukrajinské požadavky jsou maximalistické.
Americký profesor a ekonom Jeffrey Sachs na akci v Istanbulu (19. prosinec 2025)

Americký profesor a ekonom Jeffrey Sachs na akci v Istanbulu (19. prosinec 2025) | foto: Profimedia.cz

Německý kancléř Friedrich Merz (18. prosince 2025)
Německý kancléř Friedrich Merz navštívil vojenskou námořní základnu v Rostocku...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vlevo) s britským premiérem Keirem...
Německý kancléř Friedrich Merz navštívil vojenskou námořní základnu v Rostocku...
26 fotografií

Německá společnost je na rozcestí ohledně angažovanosti v otázkách evropské bezpečnosti – německý kancléř Friedrich Merz dlouhodobě říká, že je na čase překročit stín minulosti a vynasnažit se, aby země hrála prim v bezpečnostních otázkách kontinentu. Na straně druhé se ozývají hlasy, které vybízejí k diplomatickému přístupu, který zastává i profesor ekonomie a speciální poradce v rámci OSN Jeffrey Sachs.

„Dost propagandy! Dost morální infantilizace veřejnosti! Evropané jsou plně schopni pochopit, že bezpečnostní dilemata jsou skutečná, že akce NATO mají důsledky a že míru nelze dosáhnout předstíráním, že ruské bezpečnostní obavy neexistují,“ stojí mimo jiné v dopise.

Merz připustil přímý střet NATO a Ruska v rámci bezpečnostních záruk

Zdůrazňuje, že „prázdná“ spojenecká gesta nic nevyřeší – výsledky přinese pouze diplomacie, která do bezpečnostní architektury zahrnuje i Rusko. „Diplomacie nesmí být jednostranné PR cvičení, protože ani bezpečnost není,“ říká Sachs.

Naráží také na tzv. Ostpolitik (východní politiku), která představovala politiku smíření mezi západním Německem a státy východního bloku. Tu na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století prosazoval sociálnědemokratický kancléř Willy Brandt. Stabilita Evropy stejně jako tehdy podle Sachse závisí na „dialogu, kontrole zbrojení, ekonomických vztazích a respektování legitimních bezpečnostních zájmů Ruska.“

„Stabilita vyžaduje demilitarizaci. Pohraniční oblasti musíme demilitarizovat prostřednictvím ověřitelných dohod, nikoli je přetěžovat stále větším množstvím zbraní,“ kritizuje nevybíravě Západ.

NATO také obviňuje z expanzivní politiky, která Rusko ohrožuje. Podle profesora v minulosti Aliance nedbala bezpečnostních dohod a mezinárodního práva. V kontextu uvádí údajné porušení mezinárodních úmluv v případě Gruzie, Ukrajiny a tzv. operace Spojenecká síla, v jejímž důsledku došlo k bombardování Srbska.

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Podle Sachse jsou struktury NATO přežité a je třeba hledat jiný základ bezpečnosti Evropy. „OBSE by měla opět sloužit jako ústřední fórum pro evropskou bezpečnost, budování důvěry a kontrolu zbrojení,“ uvádí téměř ke konci dopisu.

V minulosti také zpochybnil ekonomické sankce, jejichž efekt je podle něj nevalný. „Sečteme-li všechny země a regiony, které na Rusko uvalily sankce, jejich celkový počet obyvatel činí pouhých 14 procent světové populace,“ nechal se slyšet v minulosti.

Navzdory svému renomé zůstává Jeffrey Sachs hluboce kontroverzní postavou. Jeho kritika západní „hegemonie“ je často doprovázena výroky, které hraničí s konspiračními teoriemi: od popírání genocidy Ujgurů v Číně až po spekulace o americkém původu koronaviru.

Vstoupit do diskuse

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

OBRAZEM: Děkující Mareš, dojatý Bouček. S Hezuckým se loučili moderátoři i herci

Leoš Mareš přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké obřadní...

V pátek se rodina, přátelé, kolegové i mnoho fanoušků přišlo rozloučit s moderátorem Patrikem Hezuckým (†55) do krematoria v pražských Strašnicích. Přišel jeho parťák z éteru Leoš Mareš i většina...

Poprvé jsme zasáhli tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři, hlásí Kyjev

Poprvé jsme zasáhli tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři, hlásí...

Ukrajina poprvé zasáhla a kriticky poškodila tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři. Píše to agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj v ukrajinské tajné službě SBU. Tyto informace...

19. prosince 2025  12:20,  aktualizováno  14:40

Kim otvíral továrny. Ochutnal sójovou omáčku, pšeničnou pastu či pivo

Severokorejský vůdce Kim Čong-un otevřel v regionech několik továren. (prosinec...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un otevřel regionální továrny v okrese v západní části země. Dokončení bylo realizováno s politikou regionálního rozvoje, uvedla státní média.

19. prosince 2025  14:32

Centrum, kde si Trump předal cenu míru, přidalo do názvu jeho jméno

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Kulturní Centrum Johna F. Kennedyho pro múzická umění ve Washingtonu změnilo název, nově bude vedle jména amerického prezidenta z let 1961–1963 i jméno současné hlavy státu Donalda Trumpa. Na síti X...

19. prosince 2025  8:48,  aktualizováno  14:28

Kriminalisté po 13 letech objasnili vraždu muže bez nohy, obvinili dva lidi

ilustrační snímek

Kriminalisté objasnili vraždu muže z Litoměřicka, jehož ostatky se našly po 13 letech letos v dubnu. Dva lidi obvinili z vraždy, hrozí jim až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Stíhaní jsou na...

19. prosince 2025  14:28

Jsem konečně rozvedená, oznámila Šichtařová. Pikoru dříve obvinila ze šikany

Vladimír Pikora a Markéta Šichtařová

Poslanci Markéta Šichtařová (za SPD) a Vladimír Pikora (Motoristé) se rozvedli. Šichtařová o tom v pátek informovala na svém Facebooku, kde naznačila i nový vztah. Bývalí manželé se do podvědomí...

19. prosince 2025  14:23

Naučte se historii, pane Merzi, píše americký ekonom Sachs

Americký profesor a ekonom Jeffrey Sachs na akci v Istanbulu (19. prosinec 2025)

Poučme se z chyb minulosti, říká americký ekonom Jeffrey Sachs. Dopis adresoval německému kancléři Friedrichu Merzovi a vybízí v něm přehodnocení kroků, které jsou „kontraproduktivní“ pro evropskou...

19. prosince 2025  14:22

Dálnice D1 je po téměř 60 letech kompletně hotová. Otevřeli poslední úsek

První řidiči projeli poslední úsek D1, který byl otevřen 19. prosince 2026 - po...

Pátek 19. prosince 2025 se zapíše jako významný milník do historie dopravních staveb v České republice. Silničáři krátce po poledni otevřeli poslední úsek D1 na Přerovsku. Páteřní tuzemská dálnice...

19. prosince 2025  11:21,  aktualizováno  14:10

Babiš zradil Ukrajinu, tepe premiéra opozice. Česko ztratí důstojnost, míní Fiala

Babiš, Fico a Orbán na schůzce Evropských států, které rozhodnuly o poskytnutí...

Členské země EU se shodly na společné půjčce Ukrajině, celkově ji podpoří zhruba 90 miliardami eur. Z finální dohody jsou však vyjmuty Maďarsko, Slovensko i Česká republika. Tuzemští opoziční...

19. prosince 2025  9:45,  aktualizováno  14:02

Ukrajina náležitě neuznává naši pomoc, postěžoval si Nawrocki Zelenskému

Polský prezident Karol Nawrocki a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj...

Poláci mají dojem, že se jejich podpora Ukrajiny po začátku ruské invaze nesetkala s náležitým uznáním, řekl polský národněkonzervativní prezident Karol Nawrocki po jednání se svým ukrajinským...

19. prosince 2025  13:28,  aktualizováno  14:01

RECENZE: Charles Dickens vypráví dětem, jak z Ježíška vyrostl Král králů

60 % Premium
Z filmu Král králů

V přesile konfekčních příběhů se Santou Clausem se skromně hlásí o slovo Král králů, animovaná verze příběhu Ježíše Krista určená hlavně dětem, ale zajímavá i pro dospělé, protože do ní vstupuje...

19. prosince 2025

Vypadají nevinně, hoří dobře. Hasič radí, jakým dekoracím se o svátcích vyhnout

Bývalý profesionální hasič Jindřich Drážďanský. (19. prosince 2025)

Zatímco lidé slaví Vánoce a příchod nového roku, hasiči mají plné ruce práce. Jen během svátků na přelomu loňského roku řešili stovky událostí, přičemž Štědrý den byl z hlediska požárů nejhorší za...

19. prosince 2025  13:45

Nebude žádná válečná operace, když bude Západ respektovat ruské zájmy, řekl Putin

Vladimir Putin na každoroční tiskové konferenci (19. prosince 2025)

Pokud Západ bude respektovat ruské zájmy, nebude žádná další speciální vojenská operace, řekl ruský prezident Vladimir Putin v pátek na pravidelné výroční tiskové konferenci. Evropská unie podle něj...

19. prosince 2025  9:29,  aktualizováno  13:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.