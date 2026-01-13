Vidíme poslední dny či týdny íránského režimu, je přesvědčený Merz

Autor: ,
  9:26
Friedrich Merz je přesvědčen, že íránský teokratický režim v řádu dnů či týdnů padne. Německý kancléř to v úterý řekl při návštěvě Indie. V Íránu se od konce prosince konají největší protivládní protesty za poslední léta.
Německý kancléř Friedrich Merz na návštěvě v Indii. (12. ledna 2026)

Německý kancléř Friedrich Merz na návštěvě v Indii. (12. ledna 2026) | foto: AP

Na snímku z videa jsou vidět demonstranti, kteří opět vyšli do ulic Teheránu...
Rozsáhlé protivládní protesty v íránském Teheránu (8. ledna 2026)
Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chámeneí (3. ledna 2026)
Rozsáhlé protivládní protesty v íránském Teheránu (9. ledna 2026)
27 fotografií

„Když se nějaký režim může držet u moci už jen násilím, pak je fakticky v koncích. Vycházím z toho, že teď vidíme poslední dny a týdny tohoto režimu,“ je přesvědčen Merz.

Protesty v Íránu, největší za poslední tři roky, zahájili obchodníci rozhořčení poklesem hodnoty íránské měny. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel a demonstrace nabyly politického rázu.

Slib „záchrany“ íránských demonstrantů v praxi: Amerika má jen omezené možnosti

Přestože prozatím nedosahují rozsahu protestů z přelomu let 2022 a 2023, vyvolaných smrtí kurdské dívky v policejní cele, či těch v roce 2009 po prezidentských volbách, představují pro vládnoucí režim značnou výzvu.

Nevládní organizace Iran Human Rights (IHR) sídlící v Oslu v pondělí uvedla, že od 28. prosince bylo při íránských protestech zabito nejméně 648 lidí a tisíce dalších utrpěly zranění. Podle neověřených informací je však obětí mnohem více, některé odhady zmiňují přes 6 tisíc mrtvých, uvedla IHR. Více než 10 700 lidí bezpečnostní orgány zadržely.

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Poslanci budou hlasovat o vládě. SPD má podmínku zrušení muniční iniciativy

Ve Sněmovně probíhá mimořádná schůze Sněmovny. Na snímku Andrej Babiš (ANO)....

Vláda Andreje Babiše, která se opírá o 108 poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě, požádá poslance o důvěru. Čeká se velmi dlouhé jednání a hlasování nejdříve ve středu večer. Před jednáním Sněmovny jsou...

V okolí Prahy nejezdí řada spojů. Pokud můžete, zůstaňte doma, radí PID

Kvůli ledovce nejezdí ve středních Čechách velká část příměstských a...

Ledovka v úterý ráno ochromila městskou hromadnou dopravu zatím jen v okrajových částech Prahy. V ostatních částech metropole zatím nemají autobusy, trolejbusy ani tramvaje větší problémy. Nejezdí...

13. ledna 2026  8:13,  aktualizováno  9:25

Celoroční inflace dosáhla 2,5 procenta. Růst cen mírnily potraviny a energie

ilustrační snímek

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci stejně jako v listopadu o 2,1 procenta. Průměrná míra inflace za celý rok 2025 tak podle statistického úřadu činila 2,5 procenta.

13. ledna 2026  9:19

OBRAZEM: Ledovka sevřela Česko. Lidé padají, záchranáři mají desítky výjezdů

Česko pokryla silná ledovka. Takhle to vypadalo ráno v Jihlavě. (13. ledna 2026)

Silná ledovka sevřela Česko. Problémy mají hlavně chodci, kteří na padají zledovatělých chodnících. Záchranáři už ošetřili desítky lidí, nejčastěji šlo o zlomeniny či úrazy hlavy a zad.

13. ledna 2026  9:16

Hlasovala bych pro připojení k Rumunsku, překvapila moldavská prezidentka

Moldavská prezidentka Maia Sanduová (15. prosince 2025)

Moldavská prezidentka Maia Sanduová řekla, že by hlasovala pro sjednocení se sousedním Rumunskem, které je členem Evropské unie a NATO, pokud by se k tomu konalo referendum. Vyjádřila se tak v...

13. ledna 2026  9:16

Uzavírka D8 před hranicemi s Německem skončila, na D7 u Žatce havaroval kamion

Počasí značně komplikuje dopravu v Ústeckém kraji. (13. ledna 2026)

Dopravní nehody komplikují v úterý cestování v Ústeckém kraji. U průmyslové zóny Triangle na Lounsku havaroval na dálnici D7 kamion, průjezdný je jeden pruh. Dálnice D8 ve směru na Německo před...

13. ledna 2026  8:41,  aktualizováno  9:12

Česko pokryla silná ledovka, komplikuje dopravu. Záchranka aktivovala traumaplán

Ledovka v Jihlavě (13. ledna 2026)

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka komplikuje dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích byly zrušeny například ranní spoje mezi Prahou a Kolínem, z Prahy do Kralup nad...

13. ledna 2026  5:50,  aktualizováno  9:09

Hasiči zachránili 25 lidí z hořící bytovky, událost šetří policie jako obecné ohrožení

Požár bytovky v Horoměřicích. Hasiči z domu zachránili 25 lidí. (12. ledna 2026)

Během nočního požáru bytového domu v Horoměřicích u Prahy zachránili hasiči 25 lidí pomocí výškové techniky. Některé kouř uvěznil na balkonech. Sedm lidí ošetřili záchranáři, pět z nich, včetně dvou...

12. ledna 2026  10:48,  aktualizováno  13. 1.

KOMENTÁŘ: Devadesát premiér za rok? Z Česka se stává evropský Bollywood

Záběr z filmu Vyšehrad Dvje

Během roku si to člověk ani neuvědomuje. Když ale potom dostane do ruky bilanční statistiku, kterou vypracoval Czech Film Centre, utrpí lehký šok při zjištění, že se z nás stává evropský Bollywood.

13. ledna 2026

„Zesměšňování mírové věci“. Američané zkritizovali Rusko za použití orešniku

Ukrajinská bezpečnostní služba potvrdila, že Rusko zasáhlo oblast...

Spojené státy v pondělí před Radou bezpečnosti OSN odsoudily ruské použití rakety Orešnik proti Ukrajině jako nebezpečnou a nevysvětlitelnou eskalaci konfliktu. Ruský velvyslanec při OSN Vasilij...

13. ledna 2026  8:50

Zápisy prvňáčků se blíží. Odklad už nedostane, kdo si řekne

ilustrační snímek

Rodiče, kteří mají doma předškoláka, dítěti nezajistí odklad školní docházky tak jednoduše jako v předchozích letech. Kvůli novele, která zpřísňuje pravidla odkladů, musí být ostražití zejména rodiče...

13. ledna 2026  8:49

