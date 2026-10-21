Pavel se v Berlíně sešel s kancléřem Merzem, jednají o bezpečnosti i vztazích

Večer se prezident Pavel zúčastní kulatého stolu pořádaného Německou společností pro zahraniční politiku (DGAP), která sdružuje stovky politologů, ekonomů a dalších vědců či novinářů. Ve čtvrtek pak vystoupí na konferenci Berlin Global Dialogue, která se zaměřuje na vztah mezi politikou, ekonomikou a geopolitikou.
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Bez odhodlání lidí se neubráníme. Klíčem k úspěšné obraně jsou inovace, míní Pavel
Pavel německou metropoli navštívil naposledy loni v červenci, kdy se setkal se spolkovým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem. Po jednání český prezident řekl, že se potvrdily nadstandardní vztahy s Německem. Pravidelně se Pavel účastní Mnichovské bezpečnostní konference, která se v bavorské metropoli koná každý rok v únoru.