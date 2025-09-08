Vzniká osa autokracií proti Západu, Putinův plán teprve začíná, varuje Merz

  15:33
Imperialistický plán ruského prezidenta Vladimira Putina by dobytím Ukrajiny neskončil, ale začal. V projevu na setkání německých velvyslankyň a velvyslanců to řekl kancléř Friedrich Merz. Ukrajina podle něj v každodenním boji proti ruské agresi chrání i evropskou svobodu. Válka přitom může podle Merze trvat ještě dlouho.
Friedrich Merz (8. září 2025)

Friedrich Merz (8. září 2025) | foto: Reuters

Vůdci Si Ťin-pching, Kim Čong-un a Vladimir Putin na červeném koberci. Vojenská...
Německý kancléř Friedrich Merz navštívil vojenskou námořní základnu v Rostocku...
Ruský prezident Vladimir Putin hovoří na konci své návštěvy Číny, kde se...
Oslavy výročí pokračovaly společným obědem. Si Ťin-pching, Kim Čong-un a...
36 fotografií

„Putinův imperialistický plán by dobytím Ukrajiny neskončil, ale teprve by začal,“ řekl velvyslaneckému sboru na setkání na ministerstvu zahraničí v Berlíně Merz. Evropa si podle něj dobře uvědomuje, že Ukrajina bojuje i za její svobodu, a proto ji také v jejím boji podporuje. Válka na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo svou invazí v únoru 2022, podle Merze může bohužel „trvat ještě dlouho“.

Po celém světě podle Merze nyní vznikají „nové revizionistické aliance“ a proti liberálním demokraciím vzniká „osa autokracií“. Ve světě změn se mění i vztah Evropy a Spojených států, Evropa proto musí stejně jako USA zhodnotit své zájmy a hledat partnerství i jinde ve světě.

Nový řád, otřes v geopolitice. Trump spojil miliardové velmoci proti Západu

Merz v posledních týdnech čelí kritice, že se intenzivně zabývá zahraniční politikou a zapomíná přitom na nutnost domácích reforem. V projevu k velvyslancům to ale kancléř odmítl. „Nemůžeme už hovořit o vnitřní a zahraniční politice jako o dvou hladce oddělených sférách,“ řekl.

Angažmá vlády i jeho vlastní v zahraničí podle Merze slouží k tomu, aby se podařilo zachovat mír, svobodu a blahobyt v Německu. Kritika jeho údajně přílišného zájmu o zahraniční politiku podle Merze slouží „izolacionistickým potřebám“. „Německo ale není ostrov, i když je obklopené přáteli,“ zdůraznil.

Putin je možná největší válečný zločinec naší doby, kritizoval kancléř Merz

V Berlíně se na několikadenní jednání sešli německé velvyslankyně a velvyslanci. Agentura DPA upozornila, že není běžné, že na této konferenci promlouvá i kancléř. Poprvé po více než 60 letech je ovšem v Merzově vládě ministrem zahraničí politik ze stejné strany jako kancléř. Šéf německé diplomacie Johann Wadephul je členem kancléřovy Křesťanskodemokratické unie (CDU).

Naposledy byli předseda vlády a ministr zahraničí spolustraníky v letech 1961 až 1966, kdy post zastával jmenovec budoucího kancléře Gerhard Schröder, v následujících vládách připadl post v čele diplomacie vždy menšímu koaličnímu partnerovi.

