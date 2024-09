Příštím kancléřem může být Merz, povede CDU/CSU do voleb. Söder ustoupil

„Otázka K je rozhodnutá. Bude to Friedrich Merz. Souhlasím s tím a výslovně ho podporuji,“ řekl bavorský premiér Söder na tiskové konferenci. Výraz „otázka K“ se v německé politice používá při rozhodování o tom, kdo bude kancléřem. Předseda bavorské Křesťansko-sociální unie dodal, že má s Merzem společný cíl - a to porazit současnou vládu sociálních demokratů (SPD), zelených a liberálních svobodných demokratů (FDP).

„Tomu se podřídí vše ostatní,“ řekl. Merz uvedl, že jde o společné rozhodnutí obou stran, které podle něj mají zodpovědnost za Německo, protože v některých jeho částech jsou „poslední zbývající velkou stranou demokratického středu“, obzvlášť ve východním Německu.

V posledních týdnech se hojně spekulovalo o tom, kdo bude za opoziční konzervativce kandidovat na kancléře. Podle německých médií Merzovu pozici oslabily zářijové volby do zemských sněmů v Sasku a Durynsku, v nichž sice CDU dosáhla dobrých výsledků, složitá koaliční jednání ale zřejmě donutí stranu k bolestivým kompromisům.

Předpokládalo se proto, že by Merzova oslabení mohl využít Söder, který byl považován za Merzova největšího rivala. Bavorský premiér sám naznačoval, že by se nebránil stát se kandidátem na kancléře.

Spekulace ovšem už v pondělí večer ukončil vlivný premiér nejlidnatější německé spolkové země Severního Porýní-Vestfálska Hendrik Wüst, který oznámil, že on sám o nominaci usilovat nehodlá a výslovně podpořil Merze. O Wüstovi se v tisku psalo jako o politikovi, který by mohl představovat alternativu k dvojici Merz-Söder.

Po jeho oznámení německá média psala, že má Merz kandidaturu prakticky jistou. Její schválení stranickými grémii už bude podle nich jen formalitou.

Osmašedesátiletý politik, právník a manažer Merz je představitelem konzervativního křídla CDU a do jejího čela byl poprvé zvolen v lednu 2022. Předtím dvakrát neuspěl v souboji o předsednické křeslo s představiteli středové linie, která navazovala na politiku kancléřky Angely Merkelové. Merz je mimo jiné považován za velkého zastánce pomoci Ukrajině v obraně proti ruské agresi. V květnu 2022 se stal prvním německým vysoce postaveným politikem, který se do Kyjeva vypravil od začátku ruské invaze v únoru téhož roku. Po teroristickém útoku hnutí Hamás na Izrael z loňského října také brání právo Izraele na existenci a bezpečnost. V posledních týdnech ostře vystupuje proti migrační a azylové politice současné vlády a žádá její zpřísnění.

Sesterské strany CDU a CSU vždy staví do voleb společného kandidáta. Předsedové bavorské CSU od založení spolkové republiky v roce 1949 kandidovali na kancléře zatím jen dvakrát. V roce 1980 se o funkci ucházel Franz Josef Strauss a v roce 2002 Edmund Stoiber. Oba byli neúspěšní. CDU měla od vzniku spolkové republiky pět kancléřů: Konrada Adenauera, Ludwiga Erharda, Kurta Georga Kiesingera, Helmuta Kohla a naposledy Angelu Merkelovou.

Kdo bude kandidovat na kancléře za nyní nejsilnější vládní stranu, sociální demokracii, není zcela jasné. O nominaci usiluje současný kancléř Olaf Scholz, řada jeho spolustraníků ho ale po slabém výkonu SPD v zemských volbách v Sasku a Durynsku kritizuje. V médiích se často spekuluje, že by jej mohl jako kancléřský kandidát nahradit ministr obrany Boris Pistorius, který je v současnosti podle průzkumů nejoblíbenějším německým politikem.

Volby do Spolkového sněmu se uskuteční příští rok 28. září. Kdyby se konaly nyní, vyhrála by je podle posledního průzkumu agentury INSA unie CDU/CSU s 33 procenty hlasů. Scholzova SPD by získala jen 14 procent hlasů a porazila by ji i Alternativa pro Německo (AfD) s 19,5 procenty. Zelení by si připsali deset procent, třetí člen současné vládní koalice - svobodní demokraté (FDP) - by získal jen 4,5 procenta a do parlamentu by se tak vůbec nedostal. Poprvé by v historické budově Říšského sněmu naopak usedla nová levicová formace Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW) s deseti procenty hlasů.