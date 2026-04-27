Dlouhá cesta do EU a odevzdání Donbasu. Merz řekl, co chtít po Ukrajině v referendu

Podle Merze bude Ukrajina patrně nucena přijmout odtržení části svého území v budoucí mírové dohodě. „Ukrajina v určitém okamžiku podepíše dohodu o příměří. V určitém okamžiku, doufejme, i mírovou smlouvu s Ruskem. Pak se může stát, že část ukrajinského území už nebude ukrajinská,“ řekl Merz v pondělí před studenty gymnázia Karla Velikého Marsbergu v Severním Porýní-Vestfálsku.
„Pokud chce prezident (Volodymyr) Zelenskyj toto sdělit svému vlastnímu obyvatelstvu a získat pro to většinu a potřebuje o tom uspořádat referendum, pak musí zároveň lidem říct: ‚Otevřel jsem vám cestu do Evropy‘,“ dodal Merz.
Přístupový proces Ukrajiny k členství v EU dlouho blokoval Orbán, ale jeho porážka ve volbách začátkem tohoto měsíce vzbudila naději, že se může výrazněji posunout. Ukrajina má v současné době status oficiálního kandidáta na členství v EU.
Ukrajina se nemůže připojit, dokud je ve válce
Jenže Merz varoval před vzbuzováním nových nadějí na rychlý vstup a uvedl, že Ukrajina se nemůže k bloku připojit, dokud je ve válce. Také musí nejprve splnit přísná kritéria, včetně těch týkajících se právního státu a boje proti korupci.
„Zelenskyj měl představu o vstupu do EU 1. ledna 2027. To nebude fungovat. Ani 1. leden 2028 není realistický,“ řekl Merz.
Navrhl mezikroky, jakým by například byla pozorovatelská role pro Ukrajinu v institucích EU, což se podle něj setkalo se širokým souhlasem evropských lídrů na jejich summitu minulý týden na Kypru. Toho se Zelenskyj zúčastnil.
Evropská unie minulý týden schválila Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur , která pokryje většinu jejích potřeb do roku 2027, ale blok zůstává rozdělený ohledně tempa přístupových rozhovorů.
Příklad Kypr nebo Japonsko
Merzovy podmínky vůči Ukrajině jsou přísnější, než jaké unie měla vůči Kypru, když tento ostrovní stát přijímala za člena. I ten totiž neovládá všechno území, o které se hlásí, a to kvůli okupaci jeho severní části Tureckem. To tam vytvořilo severokyperský stát, který ale není mezinárodně uznávaný.
Další komplikací je očekávání mírové dohody mezi Ruskem a Ukrajinou. Dá se totiž předpokládat, že jejich postoje jsou natolik nesmiřitelné a jejich postavení natolik pevné, že výhledově nebude vymahatelná ani vůči jedné straně. Tak jako žádná mírová dohoda neexistuje mezi Kyprem a Tureckem, tak jak například nebyla uzavřena po druhé světové válce ani mezi Ruskem a Japonskem kvůli přivlastnění Kurilských ostrovů Moskvou.