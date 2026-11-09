Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Německo vyhlíží první prezidentku. Merz navrhl bavorskou političku Aignerovou

Autor: ,
  12:10
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Předsedkyně bavorského zemského sněmu Ilse Aignerová (23. října 2026)

Předsedkyně bavorského zemského sněmu Ilse Aignerová (23. října 2026) | foto: Reuters

Ilse Aignerová a Julia Klöcknerová přicházejí na zahájení Wagnerova festivalu v...
Ministryně zemědělství Ilse Aignerová (v popředí) zahajuje summit ministrů...
Německá ministryně zemědělství Ilse Aignerová hladí krávu během každoroční...
Německá ministryně pro ochranu spotřebitelů na veletrhu „Internationale Grüne...
7 fotografií
Německý kancléř Friedrich Merz v pondělí navrhl své straně jako kandidátku na prezidentku bavorskou političku Ilse Aignerovou. S odvoláním na své zdroje z vedení Křesťanskodemokratické unie (CDU) o tom informovala agentura DPA.

Aignerová je členkou bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU), tedy sesterské strany CDU. Šéf CSU Markus Söder už dříve kandidaturu Aignerové podpořil. Podle DPA se za bavorskou političku postavilo i vedení sociální demokracie (SPD), která tvoří s CDU a CSU německou vládní koalici.

Současným německým prezidentem je sociální demokrat Frank-Walter Steinmeier, jehož druhý mandát skončí v polovině března. Spolkové shromáždění, které v Německu prezidenta volí, se sejde 30. ledna. Podle německých médií je po pondělku téměř jisté, že Aignerová bude mít dostatečně velkou podporu, aby se stala příští hlavou státu. Byla by první ženou a první členkou bavorské CSU v této nejvyšší ústavní funkci. Spolková republika měla dosud 12 prezidentů, všichni byli muži.

Jednašedesátiletá Aignerová je nyní předsedkyní bavorského zemského sněmu. V minulosti byla také poslankyní německého Spolkového sněmu a v letech 2008 až 2013 byla ministryní zemědělství a ochrany spotřebitelů ve dvou vládách kancléřky Angely Merkelové. Později zastávala ministerské funkce v bavorské zemské vládě. Aignerová je svobodná a bezdětná.

Německá ekonomika se zvedá. Merzovi to však nepomáhá, jeho návrhy kritizují

V Německu se prezident nevolí přímo, ale vybírá ho speciální grémium, takzvané Spolkové shromáždění. Jeho členy jsou poslanci Spolkového sněmu a stejný počet zástupců vyslaných 16 spolkovými zeměmi. Poslanců je nyní 630, příští německou hlavu státu tak bude mít právo volit 1260 lidí.

Kromě členů konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie podpořili v minulých dnech Aignerovou také někteří členové opoziční strany Zelených. O hlasy stran Alternativa pro Německo (AfD), kterou loni německá civilní tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou, a radikálně levicové strany Levice se Aignerová podle dosavadních informací ucházet nechce. AfD už avizovala, že vyšle do boje o prezidentskou funkci vlastního kandidáta. Má jím být muž „ze středu společnosti“.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...

V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska

Americký prezident Donald Trump během předvolebního mítinku na regionálním...

Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...

Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát

Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta...

Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...

Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...

Prahu 6 povede syn hudebníka Michala Prokopa, v čele radnice vystřídal Stárka

Podpis koaliční smlouvy na Praze 6. Zleva Jakub Stárek (ODS), Jan Decker...

Starostou Prahy 6 se stal Petr Prokop (STAN), který ve funkci vystřídal Jakuba Stárka (ODS). Pozici statutární místostarostky obsadila Mariana Čapková (Praha 6 sobě a Zelení), která bude mít na...

9. listopadu 2026  12:56

Ostravu vede Vereš z ANO, třetí největší město má nejmladšího primátora od roku 1861

Nový primátor Ostravy Richard Vereš z hnutí ANO

Novým primátorem Ostravy se stal Richard Vereš z hnutí ANO. Ve svých 31 letech to je nejmladší primátor třetího největšího města od roku 1861, tedy od začátku volby starostů a primátorů centrální...

9. listopadu 2026  10:24,  aktualizováno  12:49

Dobrovolnice, umělkyně, po níž zůstaly čtyři děti... Krakov uctí oběti střelby

Polský Krakov po útoku střelce zaplnila pietní místa plná svíček a květin. (9....

Mezi oběťmi sobotní střelby v Krakově je třiapadesátiletá výtvarnice a matka čtyř dětí nebo sedmačtyřicetiletá dobrovolnice charitativní organizace. V Polsku je druhým dnem státní smutek, v samotném...

9. listopadu 2026  12:47

Babiš neuspěl u Nejvyššího soudu. Omluva Stanjurově manželce za výrok o tunelování platí

Předseda vlády Andrej Babiš, předseda hnutí ANO (6. října 2026)

Nejvyšší soud odmítl dovolání premiéra Andreje Babiše (ANO) proti rozsudku, na jehož základě se musel omluvit manželce exministra financí Zbyňka Stanjury (ODS). Babiš o ní ještě jako opoziční politik...

9. listopadu 2026  12:30

Na Hodonínsku hořely odstavené vagóny, v jednom se našlo lidské tělo

Hasiči v noci na pondělí zasahovali u požáru odstavených vagónů na nádraží ve...

Hasiči v noci na dnešek likvidovali požár odstavených vagónů na nádraží ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku. V troskách jednoho z pěti zasažených vagonů našli torzo lidského těla. Jedna členka...

9. listopadu 2026  8:51,  aktualizováno  12:28

Opilý řidič boural v protisměru. Kolik alkoholu nadýchal, je pro většinu lidí smrtelné

Řidič škody (vůz vlevo) nadýchal po nehodě 5,38 promile alkoholu. (8. listopadu...

Přejetí do protisměru a následný střet s protijedoucím vozidlem. Tak vypadala nedělní nehoda, která se stala krátce před devátou hodinou večer na Karlovarsku. Třicetiletý viník po ní nadýchal těžko...

9. listopadu 2026  12:26

VIDEO: Agresor při konfliktu s řidičkou urazil obuškem zrcátko auta

Muž vytáhl obušek a urazil řidičce zrcátko

Agresivní chování muže, který se v noci na sídlišti v Brně hádal se ženou sedící za volantem auta, natočil náhodný svědek. Na záběrech je vidět, jak se muž během výměny názorů rozmáchl a obuškem...

9. listopadu 2026  12:21

Zabloudil v kanalizaci. Opilý tanečník ze stromu opět zaměstnal záchranáře

Čtyřiadvacetiletý muž vlezl do kanalizace v Pardubicích. Pátrání po něm trvalo...

Případ záchrany mladého muže, který minulý týden uvázl v sedmnáctimetrové výšce na stromě v Pardubicích, má pokračování. Tentokrát toho samého muže zachraňovali hasiči z kanalizace, pomoc si ze...

9. listopadu 2026  12:19

Proinvestiční rozpočet? Výmluva, kritizoval Zeman „obrovský“ schodek

Shromáždění ke 108. výročí vzniku Československa, které pořádal Český svaz...

Bývalý prezident Miloš Zeman se znovu ostře vymezil proti návrhu státního rozpočtu na příští rok. Za jednu z hlavních příčin téměř čtyřsetmiliardového schodku označil zrušení superhrubé mzdy....

9. listopadu 2026  11:27,  aktualizováno  12:18

Německo vyhlíží první prezidentku. Merz navrhl bavorskou političku Aignerovou

Předsedkyně bavorského zemského sněmu Ilse Aignerová (23. října 2026)

Německý kancléř Friedrich Merz v pondělí navrhl své straně jako kandidátku na prezidentku bavorskou političku Ilse Aignerovou. S odvoláním na své zdroje z vedení Křesťanskodemokratické unie (CDU) o...

9. listopadu 2026  12:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Armáda upravila novou koncepci výstavby, vyhověla vládě

ilustrační snímek

Armáda na základě úkolu vlády upravila v Koncepci výstavby Armády České republiky (KVAČR) do roku 2040 cílové počty personálu. V dokumentu provedla také technické a redakční úpravy, které mají...

9. listopadu 2026  12:05

Podívejte na tu nášivku. Rusové po střelbě v Krakově rozjeli informační válku

Premium
Pirátská vlajka spojovaná s legendárním Edwardem Teachem alias Černovousem

Tragická střelba v polském Krakově, při níž zemřelo šest lidí, spustila lavinu spekulací o tom, jaký byl útočníkův motiv. Velkou pozornost v této souvislosti vzbudila nášivka na jeho neprůstřelné...

9. listopadu 2026  12:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.