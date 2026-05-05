Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Strmý pád rok po nástupu, Merzovi nevěří ani čtvrtina obyvatel. AfD naopak posiluje

Autor: ,
  10:12
Rok po nástupu do funkce je německý kancléř Friedrich Merz podle průzkumů krajně neoblíbený. S prací jeho vlády, kterou tvoří konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD), v nedávném průzkumu vyjádřilo nespokojenost 76 procent dotázaných.
Německý kancléř Friedrich Merz na tiskové konferenci v Berlíně v Německu. (30....

Německý kancléř Friedrich Merz na tiskové konferenci v Berlíně v Německu. (30. března 2026) | foto: Reuters

Německý kancléř Friedrich Merz (10. března 2026)
Spolupředsedové německé strany Alternativa pro Německo (AfD) Alice Weidelová a...
Alternativa pro Německo (AfD). (22. února 2025)
Německý kancléř Friedrich Merz na summitu EU v Bruselu (22. ledna 2026)
6 fotografií

Na úkor vládních stran posiluje Alternativa pro Německo (AfD), kterou před rokem tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Zatěžkávací zkouška pak čeká vládu v září, kdy se budou konat volby ve třech spolkových zemích na východě. Merz chce do té doby prosadit co nejvíce reforem.

Merz se desátým spolkovým kancléřem stal 6. května loňského roku. Tehdy sliboval, že na rozdíl od předchozí vlády bude nový kabinet vládnout tak dobře, že se podaří oslabit AfD. V loňských volbách do Spolkového sněmu získala krajně pravicová strana 20,8 procenta hlasů. Po roce Merzova vládnutí se dostala v průzkumech na 26 až 28 procent hlasů. CDU/CSU by nyní získala jen 24 až 26 procent a sociální demokracie 12 až 14 procent hlasů.

AfD je problematická, prohlásil Farage. Nechápe její postoj k Putinovi

Podle průzkumu agentury INSA z minulého týdne je nyní s Merzovou vládou spokojeno jen 16 procent Němců, nespokojenost jich vyjádřilo 76 procent. Zbytek uvedl, že neví. Voliče trápí podle analytiků především stav německého hospodářství, který naposledy negativně poznamenala válka, již zahájily na konci února Spojené státy a Izrael útokem na Írán. Výrazně kvůli tomu vzrostly ceny pohonných hmot a německá vláda následně o polovinu snížila výhled růstu hrubého domácího produktu (HDP) na letošní rok. Nyní počítá jen s 0,5 procenta.

Merz v posledních dnech opakovaně vyzdvihoval úspěchy své vlády. Řadí mezi ně snížení počtu migrantů přicházejících do země, vytvoření infrastrukturního fondu, zvyšování výdajů na obranu i některé přijaté reformy, například důchodů či povinného zdravotního pojištění. Často ovšem v posledním roce čelil kritice, že se nedostatečně věnuje domácí politice a soustředí se na řešení zahraničních krizí, například války na Ukrajině či na Blízkém východě. Vysloužilo mu to přezdívku Aussenkanzler - kancléř pro zahraničí.

Domluvíme se s Íránem sami, řekl Merz za Evropu a zkritizoval neschopnost USA

Právě pokusy o řešení íránské války, která silně poškodila německé exportně orientované hospodářství, Merzovi v posledních dnech vynesly hněv amerického prezidenta Donalda Trumpa. S ním se přitom snažil po nástupu do funkce navázat co nejlepší vztahy. Merz minulý týden řekl, že je rozčarovaný z přístupu USA k jednání o míru na Blízkém východě. Trump ho následně obvinil z neschopnosti a americké ministerstvo obrany avizovalo stažení 5000 amerických vojáků z Německa.

Německo-americké vztahy prodělaly obecně za Merzova kancléřství řadu zatěžkávacích zkoušek, mimo jiné kvůli Trumpovým clům na dovoz z Evropské unie či kvůli americkým snahám řešit válku na Ukrajině bez Evropanů.

Ostrá kritika za výrok o migraci

Merzovi na popularitě nepřidávají ani některé jeho neuvážené či necitlivé výroky. Ostrou kritiku si vysloužil loni na podzim za výrok o migraci, která podle něj změnila ráz německých měst. Mnoho odpůrců mu přinesla také slova o pracovní morálce Němců, která pronášel mimo jiné v souvislosti s reformou systému sociálních dávek.

„Jsem z povahy velmi otevřený. Říkám, co považuji za správné, a je mi jasné, že to může vyvolat kontroverzní debaty,“ řekl k tomu před časem kancléř. „Vnímám ale také to, že narážím na hypernervózní veřejnost, která se nechá snadno vyprovokovat. Přesto se nechci podvolit,“ dodal.

Zatěžkávací zkouškou budou pro Merze a jeho vládu podzimní volby ve třech spolkových zemích: Sasku-Anhaltsku, Meklenbursku-Předním Pomořansku a v Berlíně. V prvních dvou jmenovaných východoněmeckých zemích by AfD mohla dostat podle průzkumů 35 až 40 procent hlasů. Ve dvou zemských volbách v březnu - v západoněmeckých zemích Bádensku-Württembersku a Porýní-Falci - získala AfD kolem 20 procent hlasů.

Německo čelí explozi násilí, řekl Merz o migraci. Nejde mu o ochranu žen, míní kritici

Právě období mezi březnovými a zářijovými zemskými volbami hodlá Merz využít k prosazení reforem, které by podle jeho představ měly především zlepšit hospodářskou situaci, a opět tak získat pro vládní strany voliče. V plánu je mimo jiné důkladná důchodová reforma či reforma daně z příjmu. Dlouhodobě Merz prosazuje také reformu státní správy, která by snížila byrokratickou zátěž.

Řada návrhů CDU/CSU ale naráží na odpor koaliční SPD a naopak. Koaliční strany často vedou spory a obviňují se navzájem, že nejsou schopné kompromisu. Podle odborníků tím jen dál zvyšují nespokojenost voličů. „Tyhle neustálé hádky na veřejnosti vládě masivně škodí, protože lidé mají pocit, že vláda se zaobírá více sama sebou než řešením problémů,“ řekl agentuře DPA sociolog Peter Matuschek z agentury Forsa. Zároveň uznal, že se současná vláda musí potýkat s řadou krizí, které přicházejí zvenčí. „Okolnosti jsou v tomto okamžiku zatraceně složité,“ dodal.

27. dubna 2026

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Nejčtenější

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Rakev se zesnulým Janem Potměšilem nesou v druhé řadě i jeho synové (28. dubna...

V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...

Muž odsouzený za zapálení domu úřednice hnal spor až k Nejvyššímu soudu. Neuspěl

Obžalovaného Romana Salakvardu vedou do soudní síně, za noční žhářský útok na...

Za podpálení automobilů a domu karvinské úřednice si pachatel Roman Salakvarda s konečnou platností odpyká 11 let ve vězení. Jeho dovolání nyní odmítl Nejvyšší soud v Brně, neuspěl už dříve u...

5. května 2026  10:18

Strmý pád rok po nástupu, Merzovi nevěří ani čtvrtina obyvatel. AfD naopak posiluje

Německý kancléř Friedrich Merz na tiskové konferenci v Berlíně v Německu. (30....

Rok po nástupu do funkce je německý kancléř Friedrich Merz podle průzkumů krajně neoblíbený. S prací jeho vlády, kterou tvoří konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD), v nedávném...

5. května 2026  10:12

Záporožská elektrárna čelila dalšímu útoku. Ukrajina hlásí několik mrtvých

Sledujeme online
Záporožská jaderná elektrárna na Ruskem okupované jihovýchodní Ukrajině (15....

Dronový útok poničil v Ruskem obsazené ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně meteorologické vybavení. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na Mezinárodní agenturu pro atomovou energii...

5. května 2026  7:08,  aktualizováno  10:09

Poškozený sběrač vlaku zastavil dopravu mezi Berounem a Prahou

Ilustrační snímek.

Provoz na železniční trati mezi Berounem a Karlštejnem zastavil v úterý ráno poškozený sběrač vlaku. Cestující vozily autobusy, vyplynulo z informací Správy železnic a Českých drah. Provoz se...

5. května 2026  7:52,  aktualizováno  10:07

RECENZE: Odškrtnout si a jít dál. Koncert Erica Claptona připomínal návštěvu muzea

Premium
Koncert kytaristy, zpěváka a skladatele Erica Claptona

Jeden z největších žijících rockových kytaristů Eric Clapton se po čtyřech letech vrátil do pražské O2 areny s víceméně totožně sestaveným setlistem, v němž dva „elektrické“ bloky svíraly akustický....

5. května 2026  9:57

Ledoví muži přinesou léto, pak se počasí změní, říká předpověď na květen

Lidé v Praze si vyrazili užít tepla a slunečného počasí. Zde na Karlově...

Zatímco tři zmrzlí v první půli května přinesou nadprůměrně teplé počasí, po nich se mírně ochladí. Meteorologové v prognóze na květen slibují maximální týdenní teploty kolem dvaceti stupňů po celý...

5. května 2026  9:49

Řidič s rukou v sádře zběsile ujížděl policii, jen těsně minul rodinu s kočárkem

Muž zběsile ujížděl policejní hlídce.

Muž se zákazem řízení ujížděl policejní hlídce v Liberci. Vysokou rychlostí se proháněl ulicemi města i loukami sportovního areálu Vesec, a to i přestože měl ruku v sádře. Během své zběsilé jízdy...

5. května 2026  9:36

Požár lesa v Hostýnských vrších. Zasaženou plochu zkontrolují termokamery

Hasiči likvidovali celou noc požár lesa v Hostýnských vrších. V těžko...

Celou noc z neděle na pondělí bojovalo na třicet hasičských jednotek s požárem, který zachvátil lesní porost v Hostýnských vrších u obce Rusava na Kroměřížsku. Jeho šíření v těžce přístupném terénu...

4. května 2026  9:59,  aktualizováno  5. 5. 9:25

EU chce přísnější STK. Kontrolu stařešin každý rok a utrum za vypnutí asistentů

Premium
ilustrační snímek

Evropský parlament by měl brzy hlasovat o revizi balíčku opatření týkajících se tzv. technické způsobilosti vozidel, který by měl mimo jiné zpřísnit kontroly na STK. Desetiletá a starší auta by měla...

5. května 2026  9:23

Oběťmi zběsilého řidiče z lipské pěší zóny jsou 66letá žena a 77letý muž, oba Němci

Auto najelo do lidí v Lipsku. (4. května 2026)

Oběťmi pondělní zběsilé jízdy centrem Lipska se stali 63letá žena a 77letý muž, oba Němci. V tiskové zprávě o tom informovala lipská policie. Přesný počet zraněných je dál nejasný, primátor města...

5. května 2026  8:26,  aktualizováno  8:45

Čarodějův učeň, Princ z Persie či Farma zvířat. Co přinese letošní Anifilm

Z filmu Vlkochodci

Na pět set titulů uvede 25. mezinárodní festival animovaných děl Anifilm, který se koná od 5. do 10. května v Liberci. Hlavním tématem jsou legendy a mýty, na zahájení se představí Cirk La Putyka,...

5. května 2026  8:17,  aktualizováno  9:17

Ruina tělocvičny už nestraší, Vamberk nechal torzo u nádraží zbourat

Lidový dům ve Vamberku po vykácení náletů v únoru 2026.

Býval to kulturní dům vystavěný Lidovou stranou, ale poslední dekády se měnil v ruiny. Turisty přijíždějící do Vamberka na Rychnovsku za unikátní tradicí zdejší paličkované krajky čekalo ještě...

5. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.